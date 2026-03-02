Медия без
Колите на Google Street View тръгват из България на 5 март

До края на октомври те ще изминат и заснемат над 20 000 км в страната

Днес, 11:03
Една от колите на Google Street View, която ще обикаля из България.
Една от колите на Google Street View, която ще обикаля из България.

Google Street View отново започва обиколка из България. От 5 март до края на октомври колите на Street View ще изминат над 20 000 км, за да обновят изображенията в Google Maps, да отразят промените в градската и пътната инфраструктура в страната и да предоставят актуални кадри от най-важните забележителности, улици, пътища и паркове.

Тазгодишната обиколка ще обхване над 30 населени места, сред които София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и др. Заснемането включва както градски улици, така и важни пътни връзки между населените места, които ежедневно се използват от жители, бизнеси и туристи.

Решението е взето заради промените през последните години - изграждане на нови квартали, пътни участъци, индустриални зони и обществени пространства. Редовното заснемане позволява тези промени да бъдат отразени в Google Maps, като това ще улесни ориентирането, планирането на маршрути и предварителното запознаване с дадена локация.

Автомобилите на Street View са оборудвани със специализирани 360-градусови камери, които заснемат панорамни изображения на околната среда. Преди публикуването на събраните изображения, те се обработват с технология, която автоматично размива лицата на хората и регистрационните номера на превозните средства, за да се гарантира, че не могат да бъдат идентифицирани и да се защити поверителността.

