Колите на Google Street View тръгват из България на 5 март

Grayling Една от колите на Google Street View, която ще обикаля из България.

Google Street View отново започва обиколка из България. От 5 март до края на октомври колите на Street View ще изминат над 20 000 км, за да обновят изображенията в Google Maps, да отразят промените в градската и пътната инфраструктура в страната и да предоставят актуални кадри от най-важните забележителности, улици, пътища и паркове.

Тазгодишната обиколка ще обхване над 30 населени места, сред които София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и др. Заснемането включва както градски улици, така и важни пътни връзки между населените места, които ежедневно се използват от жители, бизнеси и туристи.

Решението е взето заради промените през последните години - изграждане на нови квартали, пътни участъци, индустриални зони и обществени пространства. Редовното заснемане позволява тези промени да бъдат отразени в Google Maps, като това ще улесни ориентирането, планирането на маршрути и предварителното запознаване с дадена локация.

Автомобилите на Street View са оборудвани със специализирани 360-градусови камери, които заснемат панорамни изображения на околната среда. Преди публикуването на събраните изображения, те се обработват с технология, която автоматично размива лицата на хората и регистрационните номера на превозните средства, за да се гарантира, че не могат да бъдат идентифицирани и да се защити поверителността.