Приключи първата медицинска евакуация в историята на НАСА

Днес, 11:24

Четирима астронавти напуснаха Международната космическа станция (МКС) и се завърнаха на Земята, след като здравословни проблеми принудиха един от тях да прекъсне мисията си с един месец по-рано.

Това е първата медицинска евакуация в историята на НАСА. Въпреки че е имало случаи на преждевременно завръщане на съветски космонавти през 70-те и 80-те години (например заради инфекции или психологическо изтощение), за НАСА това се счита за прецедент в ерата на модерните международни експедиции, което подчертава рисковете при бъдещи дълготрайни мисии до Марс.

Американските астронавти Майк Финке и Зена Кардман, руският космонавт Олег Платонов и японският астронавт Кими Юи се отделиха от космическата станция в сряда в 23:20 часа, след пет месеца прекарани в космоса, и се приводниха край Флорида тази сутрин. „Моментът на заминаването беше неочакван за нас, но това, което не ме изненада, беше колко прекрасно този екипаж се сближи като семейство – помагаха си и се грижеха един за друг“, каза Кардман.

Екипажът се завърна с капсулата Crew Dragon на компанията SpaceX. Важно е да се отбележи, че въпреки че проблемът засяга само един астронавт, целият екипаж (Crew-9 или съответната ротация) трябва да се завърне заедно. Това е така, защото капсулата е проектирана да служи като „спасителна лодка“ за конкретния екипаж,

НАСА отказа да съобщи кой член на екипажа има здравословен проблем или да даде подробности за естеството на проблема, но подчерта, че завръщането не е спешен случай.

Дългият престой в микрогравитация оказва сериозно влияние върху човешкото тяло. Може да се стигне до SANS синдром - проблеми със зрението поради промяна в налягането на течностите в черепа, загуба на костна плътност, космическата радиация и изолацията могат да активират латентни вируси в тялото.

След приводняването екипажът ще бъде поет от медицински екипи на НАСА. Астронавтът със здравословен проблем ще бъде транспортиран приоритетно до Космическия център „Джонсън“ в Хюстън за пълни изследвания. НАСА обикновено пази стриктна конфиденциалност по отношение на медицинските данни на своите служители, освен ако случаят не засяга пряка безопасност на бъдещи полети.

 

