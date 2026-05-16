Товарният Cargo Dragon полетя към МКС с 3 тона багаж

Това е шестото поредно изстрелване на каспулата на SpaceX към орбиталната станция

Днес, 10:01
Моментът, в който ракетата носител Falcon 9 се отделя от стартовата площадка в Кейп Канаверал
НАСА
Моментът, в който ракетата носител Falcon 9 се отделя от стартовата площадка в Кейп Канаверал

Товарен кораб Cargo Dragon с близо 3 тона "багаж" бе изстрелян към Международната космическа станция (МКС) от американската компания SpaceX на милиардера Илон Мъск. 

Ракетата носител Falcon 9 излетя от Космически стартов комплекс 40 на НАСА в Кейп Канаверал в 1:05 ч. българско време. Cargo Dragon се отдели от ракетата близо 10 минути след излитането и продължи към орбиталната станция. Планирано е той да се скачи с модула „Хармония“ на МКС утре (17 май), около 14:00 ч. българско време.

Тази 34-а снабдителна мисия за снабдяване (CRS-34) превозва 2948 кг товар, включително външен полезен товар от 816 кг за програмата за космически тестове "Хюстън 11“. Тя е съвместен проект на НАСА и Космическите сили на САЩ, включващ експерименти за изучаване на заредени частици в орбита. Ще бъде доставено също така оборудване за над 50 научни изследвания и експерименти, включително и такива за проучване на влиянието на микрогравитацията върху бактериите и на движението на микрочастици при безтегловност.

Изстрелването на Falcon 9 беше планирано за 12 май, но бе отложено с един ден заради прогноза за лошо време. Опитът на 13 май пък бе отменен в последната минута на обратното броене поради нарушения на метеорологичните критерии. Тази сутрин бе третият път.

Това е шестият полет на товарната капсула Dragon, която направи първия си полет до МКС през 2021 г. Така тя стана първият товарен космически кораб на SpaceX, направил шест излитания, което го изравни с космическият Crew Dragon Endeavour. CRS-34 е втората от четирите мисии на Dragon, планирани за 2026 г.

Бил Спетч, мениджър „Операции и интеграция“ на МКС в НАСА, заяви, че други предстоящи мисии до орбиталната станция ще включват пилотиран полет на руската „Союз МС-29“ през юли, и на товарните „Прогрес“ (началото на септември) и „Лебед“ (в края на есента или началото на зимата).

