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САЩ приеха законопроект за нови санкции срещу Русия и помощ за Украйна

Днес, 07:25

Камарата на представителите на САЩ прие законопроект за санкции срещу Русия и за нова помощ за Украйна. Законопроектът бе подкрепен от 226 конгресмени, 195 гласуваха "против". Към демократите се присъединиха 18 републиканци и един независим конгресмен. Законопроектът упълномощава президента на САЩ да оцени ситуацията в руско-украинските отношения и въз основа на този анализ да предприеме ограничителни мерки.

В документа се говори за санкции, включително срещу финансови институции, нефтени и минни компании, имуществени и визови ограничения по отношение на руски държавни служители, както и за увеличаване на митата върху всички стоки и услуги, внасяни от Русия в Съединените щати „най-малко до 500% от стойността на тези стоки и услуги“ .

Законопроектът предвижда помощ за Украйна в размер на над 1 млрд. долара за сигурност и възстановяване, както и кредити до 8 млрд. долара за отбрана.

Предвижда се също така противодействие на руското влияние и отпускане на допълнителна помощ в областта на сигурността на страните от Балтийския регион.

Въпреки успешното гласуване, е малко вероятно документът да бъде приет в горната камара (Сената), която се контролира от републиканците. 

Гласуването също така отбеляза спад в подкрепата за Украйна сред републиканците: законопроектът беше подкрепен само от 18 членове на партията, докато през април 2024 г. за допълнителна помощ за Украйна гласуваха 101 републиканци.

По-голямата част от републиканците се противопоставиха на мярката. Депутатът Френч Хил, председател на Комисията по финансови услуги на Камарата, заяви, че е твърд поддръжник на Украйна. Въпреки това републиканецът от Арканзас заяви, че Камарата е изправена пред несъвършена и остаряла мярка, която всъщност предвижда по-малко финансиране за помощта за сигурността на Украйна в сравнение с това, което Конгресът беше одобрил като част от отбранителната политика за тази година. Той предупреди, че друга част от мярката може да доведе до намаляване на разходите за отбрана от страна на някои членове на НАТО.

Документът представлява вторият голям разрив в външната политика на Камарата с Тръмп тази седмица. Ден по-рано Камарата за първи път одобри резолюция за военни правомощия, целяща да спре военните действия на САЩ срещу Иран.

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Ключови думи:

санкции, САЩ, Русия

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