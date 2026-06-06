Шефът на Пентагона: През българските плажове влизат опасни идеологии

"За съжаление, днес различни европейски плажове са превзети от различни опасни идеологии. Плажове в Испания, Италия, Гърция и България. Пристигат лодки и хора". Това заяви американският министър на войната, цитиран от световните агенции.

Пийт Хегсет предупреди, че Европа е изправена пред "нашествие" на опасни идеологии, пристигащи по море, като свърза имиграцията с наследството от десанта в Нормандия, говорейки на церемония на Американското гробище в Нормандия в Колвил сюр Мер, Франция за годишнината от събитието.

"Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия или вече е твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е“, каза още шефът на Пентагона.

От неговите думи така и не са разбра защо е навързал четирите държави в една теза. В България през море на практика не влизат мигранти. През последните години има един официално обявен случай за хванат турски кораб край Синеморец с 15 мигранти. Като цяло мигрантите влизат основно през сухоземната границата откъм Турция и по-малко откъм Гърция. За разлика от другите три държави, в които хиляди мигранти влизат или се опитват да влязат по море.

Рубио: България беше много полезна във войната срещу Иран Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран.

Иначе думите на Хегсет отразяват критиките, често отправяни от администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Европа – регион, за който Вашингтон твърди, че е възпрепятстван от слаба отбрана, неспособност да се справи с имиграцията, ненужната бюрокрация и "цензурирането" на крайнодесните и националистическите гласове, за да ги държи далеч от властта, посочва Ройтерс.

Хегсет говори на честванията на 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия, когато американските и съюзническите сили прекосяват Ламанша, за да започнат освобождението на Западна Европа от нацистката окупация. Американски официални лица, включително Тръмп, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс който направи това и вчера, често критикуват европейските страни за това, че не успяват да контролират имиграцията.

Радев е разговарял с Тръмп за военните самолети на летището в София Премиерът Румен Радев е провел вчера разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегсет. Поводът са били американските военни самолети, които в момента са на летище "Васил Левски" в София и по договорка трябва да бъдат там до края на май.

Документ за Националната стратегия за сигурност на САЩ, публикуван миналата година, предупреди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване" и трябва да коригира курса си, ако иска да остане надежден съюзник на САЩ. Този документ – както и други коментари на висши служители на Тръмп – обърнаха следвоенните предположения за близките отношения на Европа с най-силния й съюзник и насочиха вниманието в европейските столици към спешната нужда от диверсификация и намаляване на зависимостта от американските технологии и отбрана.

Би Би Си подчертава, че миграцията се превърна в основен политически въпрос в цяла Европа, като партиите, подкрепящи по-строги имиграционни политики, бележат значителен ръст в социологическите проучвания. Коментарите на американския министър на отбраната Пийт Хегсет представляват поредната критика към европейската миграционна политика от страна на високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп.

Преди два дни американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обвини „масовото нашествие на мигранти“ за смъртта на 18-годишния британски студент Хенри Новак, който миналата година беше смъртоносно намушкан с нож в Саутхемптън от Викрум Дигва. Ванс заяви, че единственият отговор на случващото се е „праведният гняв“.

От канцеларията на британския министър-председател реагираха, като разкритикуваха „хората, които се опитват да се намесват в нашата демокрация“, и добавиха, че семейството на Новак е заявило, че не желае смъртта му да бъде използвана за създаване на допълнително разделение в обществото. Британската Кралска прокуратура потвърди, че Дигва е роден във Великобритания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също нееднократно е критикувал европейската миграционна политика. Миналата година той заяви пред Общото събрание на ООН, че европейските държави „отиват към гибел“ заради „неконтролираната миграция“. В отговор британският министър-председател сър Киър Стармър каза, че думите на американския президент „не са верни“, като същевременно призна предизвикателството, свързано с борбата срещу незаконната миграция, особено при хората, които пресичат Ламанша с малки лодки.

Броят на пристигащите по море в континентална Европа достигна своя връх през 2015 г., когато според данни на ООН повече от един милион души са прекосили Средиземно море. Между април 2025 г. и март 2026 г. общият брой на пристигналите по море във Великобритания, Гърция, Италия, Испания и Кипър е достигнал 169 341 души. От тях около 23 процента са пристигнали във Великобритания. Между 1 януари и 3 юни 2026 г. общо 9142 души са прекосили Ламанша с малки лодки от Франция до Великобритания. Това представлява спад от 38 процента в сравнение със същия период на предходната година.