OpenAI спря приложението си за генериране на видео Sora

Днес, 08:34
Мамути, генерирани от изкуствения интелект Sora на OpenAI, който дебютира през 2024 г.
OpenAI е затворила приложението си за генериране на видео чрез изкуствен интелект Sora, по-малко от две години след старта му, който предизвика голям интерес с реалистичните клипове, създавани от прости команди. Компанията ще прекрати и партньорството си за съдържание с развлекателния гигант Дисни, съобщава БГНЕС, като цитира Би Би Си.

OpenAI обясни, че спира Sora, за да се съсредоточи върху други разработки, като роботи, „които ще помагат на хората да решават реални, физически задачи“. Представител на Дисни заяви, че компанията „уважава решението на OpenAI да се изтегли от бизнеса със създаване на видео и да пренасочи приоритетите си“. Дисни ще работи с други AI платформи, за да използва технологията отговорно, без да нарушава авторски права.

Ще бъде спряно както потребителското приложение Sora, така и интернет платформата за професионалисти за генериране на видео. С това компанията повече няма да се фокусира върху създаване на видео, а ще развива други форми на напреднал AI, включително „агентни“ технологии, способни да изпълняват задачи автономно. Същата технология ще се използва и за обучение на роботи. Инструментите за създаване на изображения в ChatGPT не са засегнати.

Sora стартира през 2024 г. и предизвика огромен интерес заради качеството на AI-видеата, които изглеждаха като произведени от професионално студио. Но приложението предизвика и опасения за нарушаване на авторски права и заплаха за медийната индустрия. През декември Дисни стана първото голямо студио, лицензирало интелектуална собственост за използване в AI видео инструментите на OpenAI. Сделката за три години позволяваше на потребителите на Sora да създават AI видеа с герои като Мики Маус и Йода от Междузвездни войни.

Сделката бе възприета като повратна точка за технологичната индустрия и Холивуд, след като преди това големите студиа подаваха съдебни искове срещу AI компании за използване на тяхното съдържание.

Sora също така се сблъска с растяща конкуренция на пазара за AI видео, включително китайската платформа Seedance, която предизвика скандал през февруари с реалистични видеа с холивудски герои. 

Още новини по темата

"Дисни" инвестира $ 1 млрд. в ИИ и му лицензира 200 свои герои

11 Дек. 2025

Уволнена от "Мандалорецът" актриса се споразумя с "Дисни"
09 Авг. 2025

"Алоха" за най-плюшеното извънземно в киното
24 Май 2025

Огледалце, огледалце, колко зле е новата "Снежанка"?
25 Март 2025

"Дисни" съвсем разкатаха "Цар Лъв"
29 Дек. 2024

Бразилия ще използва OpenAI в съдебни дела, за да намали разходите

12 Юни 2024

Lucasfilm и Disney съдят чилийска автомивка
27 Дек. 2023

"Желание": как да пропилеем 100 години наследство
30 Ноем. 2023

Ромео и Жулиета от огън и вода
15 Юни 2023

"Аватар" ще продължи поне до 2031 г.
15 Юни 2023

Disney уби "Малката русалка"
29 Май 2023

Чернокожата Ариел на Disney предизвика яростно отрицание
13 Септ. 2022

"Дисни" задмина Netflix като №1 в стрийминга
11 Авг. 2022

Дисни, Снежанка и седемте проблема
27 Яну. 2022

