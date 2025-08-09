Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Уволнена от "Мандалорецът" актриса се споразумя с "Дисни"

Илон Мъск е подкрепил финансово съдебния иск на Джина Карано

Днес, 13:59
Джина Карано
EPA/BGNES
Джина Карано

Актрисата Джина Карано е постигнала извънсъдебно споразумение по федералния си иск срещу "Лукасфилм" и нейната компания-майка "Дисни", след уволнението ѝ от хитовия сериал "Мандалорецът", съобщава АП.

Карано заведе иска с аргумента, че е била отстранена от продукцията през 2021 г. заради изразяване на десни политически възгледи в социалните мрежи. Условията на споразумението не бяха оповестени публично, но в официално изявление на "Лукасфилм" се казва: "Г-жа Карано винаги е била уважавана от режисьорите, колегите си и екипа. Работила е усърдно, за да усъвършенства уменията си, и винаги се е отнасяла с любезност и уважение към всички. С приключването на този съдебен процес, очакваме с нетърпение бъдещи възможности за съвместна работа."

Искът, подаден във федерален съд в Калифорния миналата година, твърдеше, че Карано е била несправедливо уволнена от сериала на Disney+ заради публикация, в която сравнява отношението към американските консерватори с това към евреите в нацистка Германия. Актрисата бе критикувана и за постове, в които осмива носенето на маски по време на пандемията, както и за разпространение на недоказани твърдения за изборни измами на президентските избори през 2020 г.

"Лукасфилм" уволни актриса за постове в социалните мрежи
Актрисата от сериала "Мандалорецът" Джина Карано бе уволнена от "Лукасфилм" заради свои политически изявления в социалните мрежи. Поводът е нейният последен пост в Instagram „Да бъдеш републиканец днес е като да бъдеш евреин по време на Холокоста".
СЕГА
11 Февр. 2021

"Благодаря ви за неуморната подкрепа през целия ми живот и кариера – вие сте сърцето, което поддържаше историята ми жива", написа Карано в свое изявление в четвъртък. Тя изказа специална благодарност на Илон Мъск за оказаната помощ при финансирането на съдебния процес, "без да иска нищо в замяна".

Карано, бивша състезателка по смесени бойни изкуства, изигра ролята на Кара Дюн – централен персонаж в сериала от вселената на "Междузвездни войни", който стартира през 2019 г. и се излъчваше по Disney+ в продължение на три сезона. Тя е участвала и в други холивудски поредици като "Бързи и яростни 6" и "Дедпул", както и във филма на Стивън Содърбърг "Мокри поръчки". 

    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    Джина Карано, Мандалорецът, Дисни, Disney

    Още новини по темата

    "Алоха" за най-плюшеното извънземно в киното
    24 Май 2025

    Огледалце, огледалце, колко зле е новата "Снежанка"?
    25 Март 2025

    "Дисни" съвсем разкатаха "Цар Лъв"
    29 Дек. 2024

    Джина Карано съди Disney за уволнение по политически причини
    07 Февр. 2024

    Почина звезда от „Роки“ и „Мандалорецът“
    03 Февр. 2024

    Бебето Йода става герой и във филм от "Междузвездни войни"
    10 Яну. 2024

    Lucasfilm и Disney съдят чилийска автомивка
    27 Дек. 2023

    "Желание": как да пропилеем 100 години наследство
    30 Ноем. 2023

    В Marvel вече не стават чудеса
    15 Ноем. 2023

    За новата "Снежанка": "Уолт и татко биха се обърнали в гроба"
    22 Авг. 2023

    Призраци под виенското колело на Disney
    04 Авг. 2023

    Ромео и Жулиета от огън и вода
    15 Юни 2023

    "Аватар" ще продължи поне до 2031 г.
    15 Юни 2023

    Disney уби "Малката русалка"
    29 Май 2023

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар