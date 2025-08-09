Уволнена от "Мандалорецът" актриса се споразумя с "Дисни"

Актрисата Джина Карано е постигнала извънсъдебно споразумение по федералния си иск срещу "Лукасфилм" и нейната компания-майка "Дисни", след уволнението ѝ от хитовия сериал "Мандалорецът", съобщава АП.

Карано заведе иска с аргумента, че е била отстранена от продукцията през 2021 г. заради изразяване на десни политически възгледи в социалните мрежи. Условията на споразумението не бяха оповестени публично, но в официално изявление на "Лукасфилм" се казва: "Г-жа Карано винаги е била уважавана от режисьорите, колегите си и екипа. Работила е усърдно, за да усъвършенства уменията си, и винаги се е отнасяла с любезност и уважение към всички. С приключването на този съдебен процес, очакваме с нетърпение бъдещи възможности за съвместна работа."

Искът, подаден във федерален съд в Калифорния миналата година, твърдеше, че Карано е била несправедливо уволнена от сериала на Disney+ заради публикация, в която сравнява отношението към американските консерватори с това към евреите в нацистка Германия. Актрисата бе критикувана и за постове, в които осмива носенето на маски по време на пандемията, както и за разпространение на недоказани твърдения за изборни измами на президентските избори през 2020 г.

"Благодаря ви за неуморната подкрепа през целия ми живот и кариера – вие сте сърцето, което поддържаше историята ми жива", написа Карано в свое изявление в четвъртък. Тя изказа специална благодарност на Илон Мъск за оказаната помощ при финансирането на съдебния процес, "без да иска нищо в замяна".

Карано, бивша състезателка по смесени бойни изкуства, изигра ролята на Кара Дюн – централен персонаж в сериала от вселената на "Междузвездни войни", който стартира през 2019 г. и се излъчваше по Disney+ в продължение на три сезона. Тя е участвала и в други холивудски поредици като "Бързи и яростни 6" и "Дедпул", както и във филма на Стивън Содърбърг "Мокри поръчки".