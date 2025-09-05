"Аладин" на Disney оживява на кино и сцена в НДК

"Симфониета София" и гласове от българкия дублаж на филма ще поднесат саундтрака му като концерт.

Мюзикълът "Аладин" на Disney ще оживее на кино и сцена като подарък за малките зрители преди първия звънец за начало на новата учебна година. Концерт на живо с любими български актьорски гласове ще превърне в незабравимо преживяване прожекцията на филма легенда, окичен с награди "Оскар", "Златен глобус" и "Грами" за своя саундтрак. Сега този саундтрак ще звучи на 13 септември от 18.30 часа в зала 1 на НДК, изпълнен на живо под диригентската палка на маестро Свилен Симеонов.

Представлението ще пренесе публиката в чудния свят на Аграба, представяйки любимия оригинален филм на гигантски екран, докато мелодиите на Алън Менкен с текстове на Хауърд Ашман и Тим Райс оживяват с музикантите на оркестър "Симфониета София" и гласовете от българския дублаж на "Аладин": певците Керана и Теодор Койчинов и актьора Момчил Степанов. Те ще пресъздадат избрани музикални моменти от филма, добавяйки още магия към вечната класика.

Билетите за това кинематографично концертно изживяване на цени от 30.00 лева са на разположение на касите на НДК и онлайн.

"Аладин" разказва за бездомното арабско момче, което намира вълшебна лампа, обитавана от джин. Изпълнявайки три негови желания, духът най-напред превръща Аладин в богат принц, за да се опита да спечели султана и неговата дъщеря, с която стават приятели. След много приключения и перипетии любовта на младите все пак ще възтържествува.