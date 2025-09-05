Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Аладин" на Disney оживява на кино и сцена в НДК

Симфониета София и гласовете на Керана, Теодор Койчинов и Момчил Степанов дублират филма с концерт

Днес, 16:03
"Симфониета София" и гласове от българкия дублаж на филма ще поднесат саундтрака му като концерт.
"Симфониета София" и гласове от българкия дублаж на филма ще поднесат саундтрака му като концерт.

Мюзикълът "Аладин" на Disney ще оживее на кино и сцена като подарък за малките зрители преди първия звънец за начало на новата учебна година. Концерт на живо с любими български актьорски гласове ще превърне в незабравимо преживяване прожекцията на филма легенда, окичен с награди "Оскар", "Златен глобус" и "Грами" за своя саундтрак. Сега този саундтрак ще звучи на 13 септември от 18.30 часа в зала 1 на НДК, изпълнен на живо под диригентската палка на маестро Свилен Симеонов.

Представлението ще пренесе публиката в чудния свят на Аграба, представяйки любимия оригинален филм на гигантски екран, докато мелодиите на Алън Менкен с текстове на Хауърд Ашман и Тим Райс оживяват с музикантите на оркестър "Симфониета София" и гласовете от българския дублаж на "Аладин": певците Керана и Теодор Койчинов и актьора Момчил Степанов. Те ще пресъздадат избрани музикални моменти от филма, добавяйки още магия към вечната класика.

Билетите за това кинематографично концертно изживяване на цени от 30.00 лева са на разположение на касите на НДК и онлайн.

"Аладин" разказва за бездомното арабско момче, което намира вълшебна лампа, обитавана от джин. Изпълнявайки три негови желания, духът най-напред превръща Аладин в богат принц, за да се опита да спечели султана и неговата дъщеря, с която стават приятели. След много приключения и перипетии любовта на младите все пак ще възтържествува.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Аладин, зала 1 на НДК, Симфониета София, Керана, Теодор Койчинов, Момчил Степанов, Disney

Още новини по темата

Зоро оживява с Владимир Зомбори във Варна
16 Авг. 2025

Уволнена от "Мандалорецът" актриса се споразумя с "Дисни"
09 Авг. 2025

Площадът в Банско става оперна сцена за 16-и път
31 Юли 2025

Прочутият тайвански U-Theatre донася „Мечът на мъдростта” в София
09 Юли 2025

Ал Бано вдигна публиката в НДК на крака с „Карузо“
11 Май 2025

Ал Бано излиза на сцената в НДК с четири дами, но без Ромина
09 Май 2025

Владимир Зомбори дебютира в мюзикъл с ролята на Зоро
03 Апр. 2025

Иво Димчев чества 20 години на световната експериментална сцена
25 Март 2025

Огледалце, огледалце, колко зле е новата "Снежанка"?
25 Март 2025

„Рики е повери“ излизат на сцената със Софийската филхармония

05 Март 2025

"Дисни" съвсем разкатаха "Цар Лъв"
29 Дек. 2024

6 истории на актьора Момчил Степанов
26 Дек. 2024

Унгарски виртуоз на пианото идва с шоу в стил Лас Вегас
04 Дек. 2024

Най-известният двойник на Майкъл Джексън идва за първи концерти у нас
04 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар