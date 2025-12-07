Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тайванският U-Theatre ни носи духовен мир с „Мечът на мъдростта“

Световноизвестната трупа от Източна Азия за първи път представя свой спектакъл в България

Днес, 15:54
Спектакълът впечатлява не с пищни декори и ефекти, а с телесна дисциплина, увличащ ритъм и мощна вътрешна енергия.
Спектакълът впечатлява не с пищни декори и ефекти, а с телесна дисциплина, увличащ ритъм и мощна вътрешна енергия.

Световноизвестната тайванска трупа U-Theatre ще представи за първи път в България своя спектакъл „Мечът на мъдростта“. Представлението на 20 декември в зала 1 на НДК обещава да потопи публиката в атмосфера, в която източната духовност и ритъмът на движение на съвременното изкуство се сливат в едно.

Трупата на U-Theatre е основана през 1988 г. от Лиу Руо-Ю на планината Лаочуан. От 1993 г. към нея се присъединява барабанистът и перкусионен диригент Хуанг Чи-Чун, носещ богатата традиция на тайванските барабани – елемент, който се превръща в сърцевина на техния сценичен език.

Стилът на трупата U-Theatre Aesthetics представлява синтез между източни традиционни практики и съвременно сценично действие. В представленията им се преплитат бойни изкуства, тай чи, ритуали, музика, танц, литература, театър и медитативни движения. Главната цел на състава е чрез изкуството да постигнат състояние на вътрешен мир и осъзнатост – и да предадат тази енергия на публиката.

U-Theatre не е просто театрална трупа – това е общност, която търси хармония между тяло, дух и звуци, отбелязват организаторите на гостуването от BG Sound Stage. Освен на сценичните представления, U-Theatre отдава голямо значение на духовното развитие на своите членове – чрез бойни изкуства, тай чи, медитация и упражнения. Тяхната базова сцена продължава да е планината Лаочуан, наричана „дом“ на U-Theatre – място, което съчетава природа, спокойствие и възможност за тренировка и самоусъвършенстване.

„Мечът на мъдростта“ е едно от знаковите представления на трупата – динамична смесица от барабани, танц и бойни изкуства, вдъхновена от будистки стихове и сиволиката на пътя към вътрешна яснота. Творбата проследява пътя на Просветения воин – метафоричното пътуване към себепознание и пробуждане.

Според познавачите силата на U-Theatre е именно в това, че не търси блясък чрез визуални ефекти или грандиозни декори, а чрез минимализъм, телесна дисциплина, ритъм и вътрешна енергия. Times определя „Мечът на мъдростта“ като „абсолютна хармония на тяло и дух“, а Financial Times описва спектакъла като „едно от най-духовните и въздействащи съвременни сценични преживявания“.

U-Theatre не се вписва в нито една традиционна категория – това не е класически танц, нито драматичен театър, нито шоу с музика. Те трансформират сцената в място на духовно търсене, където дисциплина и свобода, сила и спокойствие се преплитат. Накратко, U-Theatre печели не с ефекти, а с искреност.

Публиката в София ще има възможността да се докосне до едно от най-оригиналните сценични изкуства от Източна Азия. Билети за „Мечът на мъдростта“ на цени от 70 до 140 лева все още се намират в системата на Ивентим. Тези от най-ниската ценова категория – 50 лева, вече са изчерпани.

Барабаните са сърцевина на сценичния език на U-Theatre.
Барабаните са сърцевина на сценичния език на U-Theatre.
"Мечът на мъдростта" търси хармония между тяло, дух и звуци.
"Мечът на мъдростта" търси хармония между тяло, дух и звуци.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

U-Theatre, Мечът на мъдростта, изкуство на Източна Азия, зала 1 на НДК

Още новини по темата

Титаните на филмовата музика Енио Мориконе и Нино Рота пак звучат в София
18 Септ. 2025

"Аладин" на Disney оживява на кино и сцена в НДК
05 Септ. 2025

Зоро оживява с Владимир Зомбори във Варна
16 Авг. 2025

Прочутият тайвански U-Theatre донася „Мечът на мъдростта” в София
09 Юли 2025

Ал Бано вдигна публиката в НДК на крака с „Карузо“
11 Май 2025

Ал Бано излиза на сцената в НДК с четири дами, но без Ромина
09 Май 2025

Владимир Зомбори дебютира в мюзикъл с ролята на Зоро
03 Апр. 2025

Иво Димчев чества 20 години на световната експериментална сцена
25 Март 2025

„Рики е повери“ излизат на сцената със Софийската филхармония

05 Март 2025

Унгарски виртуоз на пианото идва с шоу в стил Лас Вегас
04 Дек. 2024

Най-известният двойник на Майкъл Джексън идва за първи концерти у нас
04 Окт. 2024

Йонас Кауфман остави най-хубавата ария за десерта с бисовете
29 Септ. 2024

Италианците Il Volo обявиха втори концерт в София
11 Септ. 2024

„Фантомът на операта“ звучи у нас с гласове от Великобритания, Австралия, Ливан и Украйна
25 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ