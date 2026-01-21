Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рисунките на Любен Зидаров към приказките на Николай Райнов живеят и след 50 г.

Галерия "Стубел" представя емблематични творби на доайена на българската илюстрация

Днес, 14:33
Една от типичните илюстрации на Любен Зидаров към страшните приказки от цял свят, събрани от Николай Райнов.
Една от типичните илюстрации на Любен Зидаров към страшните приказки от цял свят, събрани от Николай Райнов.

Изложба на големия художник Любен Зидаров с илюстрации към приказките на Николай Райнов подготвя столичната галерия "Стубел" на ул. "Коста Лулчев" 2 В. Вернисажът за откриването е на 27 януари от 18.00 до 20.00 часа, а творбите ще могат са се видят до 14 февруари.

Преди няколко месеца на книжния пазар се появи ново четиритомно издание на Николай-Райновите "Български приказки" и "Приказки от цял свят". Много читатели от по-възрастните поколения навярно помнят излезлите през 1974-76 г. "Приказки" в два тома, илюстрирани от Любен Зидаров, и пазят оцелелите екземпляри. Седем десетилетия след кончината на автора им, поредното преиздаване на прочутите приказки предлага нещо съвсем необичайно. Днес издателска къща "Миранда" не просто дава нов живот на това знаменито навремето издание, но възражда на нивото на съвременната полиграфия художествения факт, заедно с оригиналните текстове на приказките от първите им издания през 20-те и 30-те години на ХХ век, като включва и голям брой приказки, които не фигурират в предишното издание. Затова и сегашното е в четири книги.

Галерия "Стубел" ще представи артистичното съдържание на осъществения нов и до голяма степен уникален проект. Изложбата ще покаже значителна част от оригиналните илюстрации на Любен Зидаров към приказките на Николай Райнов. За публиката това ще бъде една рядка възможност за интимен контакт с изкуството на детската илюстрация – не от отпечатаните страници на книгите, а от самите оригинали, и по този начин ще се потопи в картинния свят на двамата "съавтори" – писателя и художника.

Николай Райнов (1889-1954) е изтъкнат български писател и художник, академик на БАН, с доста противоречиво влияние в българския обществено-политически живот след 9 септември 1944 г., когато започват репресиите срещу другомислещи творци и интелектуалци. Пише поезия, белетристика, културологични произведения в областта на историята на изобразителното изкуство, фолклора, етнографията, сътрудничи на периодичния печат, проучва много паметници на културата. Автор е и на 30 сборника с приказки от цял свят (1930-1934).

Доайенът на българските илюстратори Любен Зидаров (1923-2023) е завършил през 1948-а живопис в Художествената академия при проф. Илия Петров, но е работил и в областта на графиката, декоративния текстил и др. През дългия си живот е илюстрирал навярно стотици книги – „Приказки на Шехеразада“, „Български народни приказки“ на Ангел Каралийчев, „Островът на съкровищата“ от Робърт Луис Стивънсън, „Подир сенките на облаците“ на Пейо Яворов, „Том Сойер“ на Марк Твен, „Чичо Томовата колиба“ на Хариет Бичър Стоун, „Приказки“ на Ханс Кристиан Андерсен и много още. Той е сред пионерите на българския комикс. Бил е председател на СБХ (1996-99), лауреат е на десетки отличия, сред които голямата награда на Столична община за цялостно творчество и специален принос в областта на културата, „Златен век“ – най-високото признание от Министерството на културата, а на 17 септември 2022 г. на тържествена сесия на Столичния общински съвет е удостоен със званието Почетен гражданин на София.

Някои от най-красивите приказни илюстрации на художника са на плаката за изложбата.
Някои от най-красивите приказни илюстрации на художника са на плаката за изложбата.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Любен Зидаров, Николай Райнов, галерия Стубел, илюстрации

Още новини по темата

Самотникът Любомир Савинов се разкрива "Стъпка по стъпка"
30 Окт. 2025

Как Далечният изток нахлу в българското изкуство
27 Май 2025

Веселин Начев увековечи в картини 10 филма от 20-и век
17 Май 2025

Атанас Парушев подрежда вертикали за 10-годишнината на галерия „Стубел"
20 Апр. 2025

Спартак Дерменджиев показва виртуални паметници на близки до сърцето му

13 Ноем. 2024

Илюстрациите на Ясен Гюзелев се състезават с фантазията на четящите
25 Окт. 2024

Художници въвеждат "Европа в България" и България в Европа с творбите си
14 Окт. 2024

Георги Маринов издига „Вавилонска кула“ в галерия „Стубел“
03 Окт. 2024

Червеното нажежава туша и превзема китайската хартия на Феникс
10 Апр. 2024

„Черни рисунки“ тревожат съзнанието с бруталното настояще
21 Март 2024

И "Ателие" чества века на Любен Зидаров
12 Февр. 2024

СБХ чества с изложба 100-годишнината на Любен Зидаров
01 Февр. 2024

Архивът на доайена Румен Гашаров разкрива тайните си
27 Ноем. 2023

„Нарисувано“ от Белин Мартинов – един отшелник в родното изкуство
17 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?