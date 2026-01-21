Рисунките на Любен Зидаров към приказките на Николай Райнов живеят и след 50 г.

Изложба на големия художник Любен Зидаров с илюстрации към приказките на Николай Райнов подготвя столичната галерия "Стубел" на ул. "Коста Лулчев" 2 В. Вернисажът за откриването е на 27 януари от 18.00 до 20.00 часа, а творбите ще могат са се видят до 14 февруари.

Преди няколко месеца на книжния пазар се появи ново четиритомно издание на Николай-Райновите "Български приказки" и "Приказки от цял свят". Много читатели от по-възрастните поколения навярно помнят излезлите през 1974-76 г. "Приказки" в два тома, илюстрирани от Любен Зидаров, и пазят оцелелите екземпляри. Седем десетилетия след кончината на автора им, поредното преиздаване на прочутите приказки предлага нещо съвсем необичайно. Днес издателска къща "Миранда" не просто дава нов живот на това знаменито навремето издание, но възражда на нивото на съвременната полиграфия художествения факт, заедно с оригиналните текстове на приказките от първите им издания през 20-те и 30-те години на ХХ век, като включва и голям брой приказки, които не фигурират в предишното издание. Затова и сегашното е в четири книги.

Галерия "Стубел" ще представи артистичното съдържание на осъществения нов и до голяма степен уникален проект. Изложбата ще покаже значителна част от оригиналните илюстрации на Любен Зидаров към приказките на Николай Райнов. За публиката това ще бъде една рядка възможност за интимен контакт с изкуството на детската илюстрация – не от отпечатаните страници на книгите, а от самите оригинали, и по този начин ще се потопи в картинния свят на двамата "съавтори" – писателя и художника.

Николай Райнов (1889-1954) е изтъкнат български писател и художник, академик на БАН, с доста противоречиво влияние в българския обществено-политически живот след 9 септември 1944 г., когато започват репресиите срещу другомислещи творци и интелектуалци. Пише поезия, белетристика, културологични произведения в областта на историята на изобразителното изкуство, фолклора, етнографията, сътрудничи на периодичния печат, проучва много паметници на културата. Автор е и на 30 сборника с приказки от цял свят (1930-1934).

Доайенът на българските илюстратори Любен Зидаров (1923-2023) е завършил през 1948-а живопис в Художествената академия при проф. Илия Петров, но е работил и в областта на графиката, декоративния текстил и др. През дългия си живот е илюстрирал навярно стотици книги – „Приказки на Шехеразада“, „Български народни приказки“ на Ангел Каралийчев, „Островът на съкровищата“ от Робърт Луис Стивънсън, „Подир сенките на облаците“ на Пейо Яворов, „Том Сойер“ на Марк Твен, „Чичо Томовата колиба“ на Хариет Бичър Стоун, „Приказки“ на Ханс Кристиан Андерсен и много още. Той е сред пионерите на българския комикс. Бил е председател на СБХ (1996-99), лауреат е на десетки отличия, сред които голямата награда на Столична община за цялостно творчество и специален принос в областта на културата, „Златен век“ – най-високото признание от Министерството на културата, а на 17 септември 2022 г. на тържествена сесия на Столичния общински съвет е удостоен със званието Почетен гражданин на София.