Титаните на филмовата музика Енио Мориконе и Нино Рота пак звучат в София

Музиката на двама от най-големите композитори в киното – Енио Мориконе и Нино Рота, отново ще звучи в София – в нов концерт с разширен репертоар. След като концертите през 2024 г. у нас бяха напълно разпродадени, българската публика отново ще има възможност да усети магията на филмовата музика на вечните Мориконе (1928-2020) и Нино Рота (1911-1979). Новият спектакъл Ennio Morricone & Nino Rota. Part II ще се състои на 27 септември в зала 1 на НДК, а билети се продават в електронната мрежа.

Любими за всички поколения знакови мелодии от „Кръстникът“, „Имало едно време в Америка“, „Добрият, лошият и злият“, „Амаркорд“, „Сладък живот“ и още позната неувяхваща музика ще бъдат изпълнени на сцената от прочутите солисти Нело Салца (тромпет), Лудовико Фулчи (пиано) и Сузана Ригачи (сопран) под палката на маестро Марчело Рота – син на Нино Рота, и оркестър „Симфониета София“.

Идеята за проекта е именно на диригента Марчело Рота, който ще застане на пулта в София за четвърти път в съботната септемврийска вечер. Великолепните солисти са работили дълго със самия Мориконе и са записали музика за стотици филмови продукции.

Нело Салца има участие в над 400 филмови заглавия, 250 от които с Енио Мориконе, и е носител на „Оскар“ за музиката на „Животът е прекрасен“ на Роберто Бенини. Пианистът Лудовико Фулчи е аранжирал музиката за повече от 100 филма и също е бил дългогодишен сътрудник на Мориконе. С тях идва и сопраното Сузана Ригачи, чийто глас ще прозвучи в мелодиите от легендарните уестърни на Серджо Леоне.

Днес Енио Мориконе и Нино Рота напълно заслужено са смятани за икони на филмовата музика. На концерта в НДК ще оживеят най-важните моменти от творчеството им – от шлагери на 60-те години до музика за шедьоври на италианското кино и Холивуд.