Единствената опера на Енио Мориконе ще има премиера в Неапол

"Партенопа" се поставя за пръв път пет години след кончината на великия филмов композитор

Днес, 13:22
Премиерата на "Партенопа" ще бъде на 12 декември в разкошната зала на "Театро Сан Карло".
Пет години след смъртта на маестрото на филмовата музика Енио Мориконе (1928-2020) единствената му опера "Партенопа" ще има световна премиера на 12 декември. Тя ще се състои в театър "Сан Карло" в Неапол, съобщи порталът Operawire. Диригент е Рикардо Фрица, а произведението ще бъде изпълнено и още веднъж на 14 декември.

Продукцията е режисирана от Ванеса Бийкрофт, която работи заедно с Даниела Чианчо и Данило Рубека. В актьорския състав влизат Джесика Прат и Мария Агреста като Партенопа, Франческо Демуро като Меланио, а Дезире Джове, бивша студентка на Академията за оперни певци в театър "Сан Карло", ще поеме ролята на Персефона. Разказвачът е озвучен от Мимо Борели.

Произведението, което е описано като "камерна опера" поради сдържания си вокален състав, е композирано през 1995 г. по либретото на Сандро Капелето и Гуидо Барбиери. По различни причини обаче операта никога не е изпълнявана на сцена до този момент.

В изявление за медиите, цитирано от Operawire, Фрица отбеляза: "Източникът на тази продукция е "Napoli millenaria" – честването на 2500 години от основаването на град Неапол, което преосмисля с хиляди мащабни събития произхода на легендата, връзката между мита и историята, както и духа, който е формирал идентичността на един от най-важните градове в света и една от движещите сили на Западната цивилизация в период, обхващащ 2500 години." Същите събития и исторически източници вдъхновиха и режисьора Паоло Сорентино да заснеме своя филм "Партенопа", който излезе преди малко повече от година.

"Това произведение се изпълнява за първи път почти 30 години, след като е написано. Ние решихме, че сега е подходящият момент да представим операта на сцената", каза и Катерина Казели, собственик на музикалното издателство SZ Sugar, което продуцира постановката. "Операта свидетелства за голямото богатство на майстора Мориконе: тя представлява същността на неговата творческа вселена. Проектът възникна от желанието да се почете музиката на Мориконе и тя да се направи достъпна за по-широката аудитория", подчерта още Казели.

Енио Мориконе е другото име на филмовата музика. Той е автор на партитурите към повече от 570 филма, от които само 30 са уестърни. Но завинаги ще бъде запомнен с композициите към епосите на Серджо Леоне "За шепа долари", "Добрият, лошият и злият", "Имало едно време на Запад". Сред филмите, които нямаше да са същите без него, обаче са и "Легенда за пианиста", "Професионалистът", "Малена", "Мисията", "Недосегаемите", "Джанго без окови"... Това е музика, в която отекват конски копита, плющят камшици, гърмят пистолети, гангстери се трепят по време на сухия режим, Чарлс Бронсън надува хармоника и Истууд се мръщи мъжествено под каубойската шапка, а Белучи потропва с токчетата си по паветата на сицилианското градче. 

Роден на 10 ноември 1928 г. в Рим, едва на 12-годишна възраст вундеркиндът постъпва в Консерваторията "Санта Чечилия", където се дипломира с три специалности: духови инструменти, оркестрация и композиция. В началото работи като тромпетист; започва да пише музика за филми чак на 33 години.

През 60-те и 70-те години на миналия век Мориконе е толкова зает, че често не му остава време да дирижира записите на собствената си музика. Само между 1965-а и 1973 г. той написва близо 150 партитури, повече отколкото много композитори са създали през целия си живот. Въпреки че предпочита да работи в Рим и бе прочут с отказа си да говори на какъвто и да е друг език освен родния италиански, Мориконе твори в сътрудничество с широк кръг режисьори от двете страни на Атлантическия океан. Носител е на две награди "Оскар" и още множество отличия.

Освен саундтраковете е композирал и още над 100 други творби. Музикалната легенда почина на 6 юли 2020 г. на 91-годишна възраст в родния си град Рим.

