Старозагорската опера оглася "Огняново класик фест"

Държавна опера - Стара Загора Сопраното Тамара Калинкина е солистка на Националната опера в Киев, но от началото на войната в Украйна е в старозагорската трупа.

"Огняново класик фест" е новата лятна дестинация на Държавна опера – Стара Загора, която тази година чества своя 100 годишен юбилей. Организаторите са избрали датата 23 август – в навечерието на празника Успение Богородично (по стар стил), за да поднесат на своите гости в родопското градче програма от подбрани популярни арии, дуети, ансамбли, инструментални пиеси от оперната и оперетната класика под звездите.

На специално построената сцена в комплекс "Алексов" ще пеят солистите на Старозагорската опера Тамара Калинкина (заслужил артист на Украйна), Деси Стефанова, Борис Тасков, Момчил Караиванов, Стоян Буюклиев и Иван Кабамитов, заедно с оркестъра на операта с концертмайстор Анна Иванова. Диригент ще бъде Виктор Крумов, а режисьор – Славчо Николов.

Концертът ще започне с жизнерадостната увертюра на операта "Сватбата на Фигаро" от Моцарт, следват любимите на меломаните оперни арии на Калаф от "Турандот" Nessun dorma, ария на Тоска Vissi d`arte, vissi d`amore от едноименната опера на Пучини, както и дуетът на Зурга и Надир от операта "Ловци на бисери" от Жорж Бизе. След това публиката ще чуе популярни фрагменти от оперетите "Веселата вдовица", "Джудита" и "Страната на усмивките" от Франц Лехар, "Графиня Марица" и "Царицата на Чардаша" от Имре Калман, както и романтични италиански канцонети като "Върни се в Соренто" и "Неблагодарно сърце". Втората самостоятелна изява на оркестъра на Старозагорската опера е "Обоят на Габриел" по музиката на Енио Мориконе от филма "Мисията".

Клавирната пиеса Mariage d'Amour ("Брак по любов") от Пол дьо Сеневил ще бъде изпълнена от младата надежда Мария Бориславова, студентка по класическа китара при проф. Марко Сосиас във Висшата музикална консерватория на Страната на баските "Мусикене", Испания. Мария е подготвила и две солови пиеси за класическа китара.

"Аве Мария" на Шуберт в чест на 90-ата годишнина на храма "Успение Богородично" в Огняново, ще се извиси в химн-молитва с изящество, смирение, любов и надежда. Концертът ще завърши с обичаната "Наздравица" от операта "Травиата" на Джузепе Верди.