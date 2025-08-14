Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Старозагорската опера оглася "Огняново класик фест"

Галаконцертът на 23 август включва от Моцарт, Пучини и Верди до канцонети и филмови мелодии на Мориконе

Днес, 14:52
Сопраното Тамара Калинкина е солистка на Националната опера в Киев, но от началото на войната в Украйна е в старозагорската трупа.
Държавна опера - Стара Загора
Сопраното Тамара Калинкина е солистка на Националната опера в Киев, но от началото на войната в Украйна е в старозагорската трупа.

"Огняново класик фест" е новата лятна дестинация на Държавна опера – Стара Загора, която тази година чества своя 100 годишен юбилей. Организаторите са избрали датата 23 август – в навечерието на празника Успение Богородично (по стар стил), за да поднесат на своите гости в родопското градче програма от подбрани популярни арии, дуети, ансамбли, инструментални пиеси от оперната и оперетната класика под звездите.

На специално построената сцена в комплекс "Алексов" ще пеят солистите на Старозагорската опера Тамара Калинкина (заслужил артист на Украйна), Деси Стефанова, Борис Тасков, Момчил Караиванов, Стоян Буюклиев и Иван Кабамитов, заедно с оркестъра на операта с концертмайстор Анна Иванова. Диригент ще бъде Виктор Крумов, а режисьор – Славчо Николов.

Концертът ще започне с жизнерадостната увертюра на операта "Сватбата на Фигаро" от Моцарт, следват любимите на меломаните оперни арии на Калаф от "Турандот" Nessun dorma, ария на Тоска Vissi d`arte, vissi d`amore от едноименната опера на Пучини, както и дуетът на Зурга и Надир от операта "Ловци на бисери" от Жорж Бизе. След това публиката ще чуе популярни фрагменти от оперетите "Веселата вдовица", "Джудита" и "Страната на усмивките" от Франц Лехар, "Графиня Марица" и "Царицата на Чардаша" от Имре Калман, както и романтични италиански канцонети като "Върни се в Соренто" и "Неблагодарно сърце". Втората самостоятелна изява на оркестъра на Старозагорската опера е "Обоят на Габриел" по музиката на Енио Мориконе от филма "Мисията".

Клавирната пиеса Mariage d'Amour ("Брак по любов") от Пол дьо Сеневил ще бъде изпълнена от младата надежда Мария Бориславова, студентка по класическа китара при проф. Марко Сосиас във Висшата музикална консерватория на Страната на баските "Мусикене", Испания. Мария е подготвила и две солови пиеси за класическа китара.

"Аве Мария" на Шуберт в чест на 90-ата годишнина на храма "Успение Богородично" в Огняново, ще се извиси в химн-молитва с изящество, смирение, любов и надежда. Концертът ще завърши с обичаната "Наздравица" от операта "Травиата" на Джузепе Верди.

Диригентът Виктор Крумов
Държавна опера - Стара Загора Диригентът Виктор Крумов
Тенорът Борис Тасков, популярен с образа на Квазимодо от мюзикъла "Парижката Света Богородица" на Рикардо Кочанте, е сред солистите.
Държавна опера - Стара Загора Тенорът Борис Тасков, популярен с образа на Квазимодо от мюзикъла "Парижката Света Богородица" на Рикардо Кочанте, е сред солистите.
Водещи на гала-концерта ще са актьорите Арина Караиванова и Борислав Веженов.
Държавна опера - Стара Загора Водещи на гала-концерта ще са актьорите Арина Караиванова и Борислав Веженов.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Огняново класик фест, Държавна опера - Стара Загора, Турандот, Графиня Марица, Енио Мориконе

Още новини по темата

Световният баритон Кирил Манолов дебютира като Цар Калоян на „Августа Траяна“
12 Юли 2025

Звезден концерт и 100 кадъра бележат века на Старозагорската опера
23 Юни 2025

Пендачанска дебютира като Турандот в Софийската опера
21 Дек. 2024

Йонас Кауфман остави най-хубавата ария за десерта с бисовете
29 Септ. 2024

Полски тенор спечели музикалния конкурс „Гласът на Камен“
28 Авг. 2024

23-ма тенори от 11 страни се борят за приза "Гласът на Камен"
15 Авг. 2024

Отиде си сценаристът на „Имало едно време на Запад“
14 Авг. 2024

Тенори от цял свят се надпяват в памет на Камен Чанев
06 Юни 2024

"Маестро Енио Мориконе" - кино за ушите (и спомените)
25 Апр. 2023

Българска „Травиата“ става първият оперен спектакъл в Косово
14 Дек. 2022

Маестро Найден Тодоров превзема Старозагорската опера като писател
29 Ноем. 2022

Микеле Плачидо снима филм и прави концерт у нас напролет

20 Ноем. 2022

Веселина Кацарова чества 35 години кариера на родна сцена
13 Окт. 2022

Михаела Филева става Есмералда в мюзикъл на Рикардо Кочанте

21 Септ. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар