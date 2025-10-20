Хореографски конкурс събира младия балетен елит на света в Стара Загора

Старозагорската опера е домакин на шестото издание на Международния хореографски конкурс LINKAGE за млади хореографи, който включва в регламента си съвременни хореографски миниатюри – сола и дуети с продължителност от 5 до 13 минути. Основните критерии, по които се прави селекцията на финалистите, са оригиналност на концепцията, работа с изпълнителите, музикален прочит, хореографска лексика, техническо ниво на изпълнението.

В рамките на конкурса на 26 и 27 октомври на сцената на Държавна опера – Стара Загора, ще бъдат представи някои от най-добрите хореографски миниатюри, създадени през последните 2 години, а публиката ще има възможност да излъчи своя фаворит. След предварителната селекция на журито в състав Ангелина Гаврилова, Валери Миленков и Филип Миланов, от 200 кандидатури от цял свят бяха избрани 13 финалисти, които ще представят на живо своите авторски проекти. Всеки хореограф ще пристигне със своите изпълнители, за които е създал миниатюрата. За първи път в кратката история на конкурса сред финалистите има и български участник - Станислав Генадиев, който ще представи своето соло “Платформа”.

Другите финалисти тази година са: Анна Пазетти – дует Das Unheimliche, Италия; Хюн Уон Лий & Марин Фернандес – дует Un Fil, Южна Корея/Франция; Ига Влодарчик & Катажина Закшевска – дует Ki, ​​Полша; Луи Тюрио & Патрисиа Жорж – дует RAKKE, Белгия; Михал Вах – соло Fae, Чехия; Минсу Ким – дует Tuning, Южна Корея; Николаос Доеде – дует The Passenger, САЩ; Оливиеро Бифулко – дует DIOSCURI, Италия; Симоне Веннерберг – дует GRIND, Дания/Норвегия; Томас Мартино – соло EIRA, Италия; Уанг Ю – дует Let me out, Китай; Ингу Лю – соло A heavy parting, Китай.

Наградите, които ще бъдат връчени, са 6000 лева за първо място, 3000 и 2000 – съответно за второ и трето. Ще бъде присъдена и специална Награда на публиката на стойност 2000 лева. По преценка на журито ще бъдат определени и още специални награди. Сред тях са 20-дневна творческа резиденция в София от фондация "Арт Линк" и Живко Желязков, която ще се проведе в пространството на сцена "Дерида"; творческа резиденция за работа с балетните артисти от Държавна опера - Стара Загора, като избраният хореограф ще бъде поканен да създаде нова авторска танцова творба, която да остане в репертоара на балета; творческа резиденция от балет “Арабеск” с покана за създаване на нова авторска танцова творба, която също ще остане в репертоара на „Арабеск“. И трите резиденции са предвидени за идната година.

Журито, което ще оценява финалистите на конкурса, е различно от това за предварителната селекция, за да нямат неговите членове вече изградено мнение и да оценяват безпристрастно от първото гледане на живо. Председател на журито е примабалерината и артистичен директор на балета на Държавна опера – Стара Загора, Силвия Томова.

Организатор на конкурса е танцова компания „Стрийм Денс” с артистичен директор Филип Миланов в партньорство със Старозагорската опера. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Ето и някои любопитни подробности за участници в конкурса. Италианският хореограф Томазо Мартино, чието соло със заглавие EIRA е избрано за финала на конкурса, ще има своята официална премиера на сцената на Старозагорската опера. Солото не е изпълнявано до момента пред публика. Сред финалистите се четат имената на Луи Тюрио & Патрисия Жорж от Белгия - майка и син, които със своя дует RAKKE идват у нас като победители в хореографския конкурс в Ротердам.

Обявяването на наградите ще стане на церемония в заключителната гала вечер на 27 октомври, когато освен лауреатите ще се представят и гост-звезди.

Три дни по-рано – на 24 октомври, с бляскава вечер, посветена на съвременния танц, балетът на Старозагорската опера официално ще открие своя нов творчески сезон. Тя ще бъде елегантна прелюдия към елитното танцово състезание. Силвия Томова е избрала за случая две премиерни заглавия на двама световно признати хореографи, които ще украсят репертоарния афиш на многонационалната балетна трупа на Старозагорската опера: "О, Супермен" на хореографа Джеймс Съдърланд и "Нощта" на хореографа Аршак Галумян.

Съдърланд заедно с неговата асистентка Елза Генова поставиха "О, Супермен" с балетната трупа на Старозагорската опера още през септември. Очарован от високото професионално ниво на трупата, хореографът избра за своя дует три двойки и с огромно затруднение определи титулярите за премиерата. Те са Нина Крац и Елиът Салберг.

Аршак Галумян направи през 2019 г. в Стара Загора своя триумфален хореографски и режисьорски дебют на голямо класическо заглавие с постановката на балета "Дон Кихот" от Минкус. Сега за първи път поглежда към трупата с очите на утвърден съвременен хореограф и изявен дългогодишен солист на Щаатсбалет-Берлин. В неговия проекп „Нощта“ участват танцьорите Алесия Бакин, Нина Крац, Клара Ферер, Мартина Далласта, София Моккила, Елиът Салберг, Томоки Ишиго, Тристан Еймард, Даниеле Ченторби.

Ще бъдат представени още хореографии на Ромина Славова и Марсело Молина, Донвена Пандурски, Клод Брюмашон, Калоян Бояджиев.