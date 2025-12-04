Зайче за един милиард долара

Че Холивуд е в криза, се вижда и с просто око. Че класическите студиа отчаяно търсят път да издрапат от загубите, личи от договорената преди ден-два сделка между Warner и Netflix. И все пак има един, един-единствен жанр, където класическото кинопреживяване не увяхва - въпреки творческото вцепенение, високите цени на билетите и стрийминг изкушенията. Това, разбира се, е детското и анимационно кино. Не е новина: и през изминалата 2024 г. най-касовият филм е рисуваният от Pixar "Отвътре навън 2". През наближаващата към края си 2025-а този връх атакува "Зоотрополис 2" - друга анимационна приказка от ръкава на Disney. Оригиналът беше преди почти десет години, сам с помитащ успех - малко над 1 милиард долара в касичката, "Оскар" за пълнометражно анимационно кино. Продължението е дори закъсняло за днешната пазарна реалност.

Но ето че "Зоотрополис 2" (в оригинал Zootopia, но нашият вариант на заглавието не е измислен на местна почва, а предпочетен от студиото за редица европейски пазари, включително Великобритания) обещава да надмине своя предшественик ако не в креативно, то поне във финансово отношение. Филмът буквално отнесе глобалния боксофис, спечелвайки 915 милиона долара за по-малко от десет дни. Това го нарежда на трето място в годишната класация и със сигурност няма да спре дотам: съвсем близо е до сегашния холивудски първенец, игралната интерпретация на (друга обичана анимация) "Лило и Стич". Може да му се опъне китайският фаворит: също рисуваният "Нъ Джа 2", с над 2 млрд. приход от националния пазар, от които 1.8 реализирани през текущата година. Преди Коледа очакваме и "Аватар 3" на Джеймс Камерън, ненадминатия заклинател на боксофиса.

Но засега зайчето Джуди Хопс може да се радва необезпокоявано на своя успех. Впрочем, не без съдействието на китайската публика: "Зоотрополис 2" постигна този зашеметяващ резултат благодарение на успешното си разпространение в Поднебесната, където понастоящем е вторият най-гледан американски блокбастър в историята след "Отмъстителите: Краят"... Наистина никой не бива да подценява икономическата мощ на семействата с малки деца!

Нито пък на полицейския тандем заек и лисица. Сред като в оригинала режисьорът и сценарист Джаред Буш (отскоро и креативен директор на "Дисни") ни запозна с пъстроцветния животински мегаполис, където тревопасни и хищници живеят в добре организиран от институциите мир, а ленивците - разбира се! - са флегматични чиновници, лазещи по нервите на гражданите. Храброто провинциално зайче стана съдружник по неволя с лисугера Ник, дребен мошеник, а след известни перипетии - и герой. Посланията на филма бяха подчертано против расизма и за феминизма и толерантността, но рисунъкът - ярък и оптимистичен, а препратките към класически криминални филми като "Кръстникът", "Чайнатаун" и "Поверително от Ел Ей" във втория план забавляваха възрастните, докато отрочетата им се радваха на дългоухото юначе.

"Зоотрополис 2" ни връща в този чудесно изобретен и нарисуван свят, за да станем свидетели на нови подвизи на полицейското дуо, нови мафиотски босове (мишки!), нов враг (подозрително отсъстващите досега от градския пейзаж змии), нова борба с корупцията и с нетолерантността към различния. В последното десетилетие дори най-розовите либерали сред нас се преситиха от пропагандата на "Дисни" и сие, но стилизираният подход на анимацията и алегоричният прочит на ситуации от реалния живот за пореден път се оказват работещо решение, когато искат да ни кажат: "деца, хайде да живеем заедно!".

Криминалният сюжет остава във фокуса на разказа, отново режисиран от Джаред Буш и Байрон Хауърд, а по-широко социално послание е само глазурата. Както почти всяко продължение, "Зоотрополис 2" играе на сигурно и не поема особени рискове, но липсата на оригиналност във фабулата е компенсирана от старателно изграждане на нови фрагменти от анималистичния живот. Светът на говорещите животни е представен убедително и достоверно, с хумор, динамика и бонбонени цветове.

По-малко от първия път са цитатите от класически филми, но реверансът към "Сиянието" е разпознаваем за зрялата и може би малко стресиращ за невръстната публика. Сред плюсовете на "Зоотрополис" е и че за разлика от преобладаващата анимационна продукция на "Дисни", тук пеенето не е изведено на преден план. Да, има нова песен на Шакира, дори написана от Ед Шийрън - но толкова.

На фона на другия семеен филм, прожектиран в кината по света и у нас - "Злосторница 2", "Зоотрополис 2" остава по-добрият и честен избор, на който да заведете детето си.