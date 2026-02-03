"Брънч за начинаещи" - комедия без вкус

"Брънч за начинаещи" е третият пълнометражен опит на режисьорката, бивша актриса, Яна Титова след успешните "Доза щастие" и "Диада" - и двата силно драматични и остро социални, и двата вдъхновени от истински събития, и двата със свои недостатъци, но и със своите ясни послания и злободневна важност. В новия си филм тя рязко завива към полето на комедията, което - знаем - обикновено се оказва минно за съвременното българско кино. Безспорно хубаво е да има по-широк жанров избор, не може всичкото да ни е тежка фестивална меланхолия и намусен постсоц реализъм, но "Брънч за начинаещи" не прави изключение от правилото: и за неговите автори смешното се оказва непостижимо.

Още от заглавието се вижда, че намерението е за лека, ненатоварваща пародия на определени нрави и лайфстайл, но крайният резултат се е получил неловък и фалшив. Брънч е популярна в съвременния градски живот чуждица, която обозначава късна закуска или хранене по време, подходящо хем за закуска, хем за обяд (breakfast + lunch, от англ.). Менюто е специфично и стандартизирано на много места по света, затова е особено популярно сред туристите. Любопитно е, че "Брънч за начинаещи" подхлъзва точно по същия начин, по който го правят ресторантьорите, предлагащи брънчове у нас. Те сервират две пържени яйца с лист маруля или филия с авокадо срещу 10-15 евро, опаковани в секси маркетинг и чуждоземна лексика. Съответно спорното съотношение цена-качество може да привлече само случайно преминаващи чужденци или хипстъри, подобни на осмяните във филма.

"Брънч за начинаещи" на свой ред забърква в кухнята амбициозни вегани, затворени комплекси в покрайнините на столицата, стартъп за смарт часовници, ексцентрични инвеститори, чудновати енергийни практики и курбан чорба от жива кокошка, предполагаемо с цел да иронизира всички тях (е, може би без кокошката). Но в крайна сметка лансира повърхностни теми с телевизионна естетика и семпли скечове под претекст "да е лесносмилаемо, приятно за гледане". Ясно е, че от комерсиална комедия не очакваме особено ниво на сложност, но все пак послание "бъди себе си" като централно за пълнометражен филм... моля ви се, дори по телевизия "Планета" има по-задълбочени сюжети. С положителност зрителят на места ще се смее, но не съм сигурна, че ще са точно тези места, които са имали предвид авторите.

Актьорският състав е сплав между утвърдени имена и роднински и пиар избори. Валентина Каролева изгря с "Доза щастие", където се превъплъти в майка си. Заради трагичната и вдъхновяваща съдба на Весела Тотева тогава мнозина простиха неубедителното й екранно присъствие. Но тя е също толкова слаба актриса и сега, когато трябва да изиграе преструвките на Жани - жена, която иска да е преуспяла и модерна, а не е нищо от това.

В ролята на неин съпруг е поп певецът Орлин Павлов. Той понатрупа екранен опит в последните години, но все пак - изненада! - стои най-органично в онази минута и половина от филма, в която пее.

Александра Сърчаджиева е немислимо харизматична на фона на екранните си партньори. Но преиграва по типичен за родната актьорска школа начин. Единствена Жаклин Дочева изгражда някакъв цялостен образ, но и там има проблем - този образ е същият, като в далеч по-завладяващия филм на Яна Титова "Диада". Все едно режисьорката й е казала "влез в ролята на добродушна мутреса с провинциален акцент и не излизай от нея".

Епизодичните герои (охраната, инвеститорите) са карикатурни отвъд всяка логика на повествованието. Със сигурност поне Стоян Дойчев заслужава по-интересни персонажи от заекващ портиер.

Продуктовото позициониране - примирили сме се - е норма в сиромашкото българско кино. Тук обаче то е не просто натрапчиво, а болезнено. Както би казала някоя от двете подрастващи героини - в едната се превъплъщава Ая, дъщерята на самата режисьорка и на продуцента Алек Алексиев - "пълен криндж!"

Работата е там, че "Брънч за начинаещи" трудно може да бъде наречен кино, дори за начинаещи. Той е нещо средно между епизод от "Черешката на тортата" и частните театрални постановки, които докарват кича отвъд границите на делегираните бюджети. Слава богу, не влиза в пошлата категория на пазарни феномени като "Бай Иван" и "Почивката", но все пак се цели в същата публика без особен критерий и вкус. Тя изглежда го припозна - поне щедрата рекламна кампания е сработила - защото филмът привлече над 10 000 зрители в премиерния си уикенд, изоставайки само зад световния хит "Брулени хълмове".