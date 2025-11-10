Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият спектакъл на Яна Титова поема на турне

Валентина Каролева от „Доза щастие“ е с водеща роля и в „Ефектът“

Днес, 14:27
Иван Бърнев, Ирмена Чичикова, Стефан Додуров, Валентина Каролева, Яна Титова и Калин Николов (от ляво на дясно) на поклона след премиерата.
Гео Павлов
Иван Бърнев, Ирмена Чичикова, Стефан Додуров, Валентина Каролева, Яна Титова и Калин Николов (от ляво на дясно) на поклона след премиерата.

Новият спектакъл на актрисата режисьор Яна Титова – „Ефектът“ по световноизвестната пиеса на Люси Пребъл, бе посрещнат с пълна зала и дълги аплодисменти от столичната публика по време на двете премиерни представления в Сити Марк арт център, а тази вечер ще е първото изиграване в Пловдив при изцяло разпродаден салон на Драматичен театър „Николай Масалитинов“. Постановката ще бъде представена в София отново на 22 ноември, във Варна ще гостува на 29 ноември, в Габрово – на 30 ноември, а в Бургас – на 16 декември.

В главната роля в спектакъла влиза Валентина Каролева – актрисата, която изгря за пръв път на екрана в дебютния филм на Яна Титова „Доза щастие“ , в който Валентина е в образа на своята майка, журналистката Весела Тотева. Лентата е базирана на автобиографичния роман на Тотева „Падение и спасение: Изповедта на една хероинова наркоманка“. В „Ефектът“ редом с Каролева на сцената са Стефан Додуров, Ирмена Чичикова и Иван Бърнев, които също са работили с Яна Титова във филма й „Доза щастие“.

Нашумялата творба на британката Люси Пребъл, спечелила през 2012-а Critics' Circle Theatre Award за най-добра нова пиеса, разказва за експеримент, който се превръща в любовна история. В центъра й са двама доброволци в клинично изпитание на нов антидепресант, които се влюбват един в друг, но остават в съмнение дали това е истинско чувство, или просто химична реакция. Историята поставя редица съдбовни етични въпроси – за границите между наука и човечност, за цената зад откритията и за вечната загадка на любовта. Сюжетът е вдъхновен от реални случаи, свързани с медикаментозни изпитания и неуспешни клинични тестове, когато очакваният резултат се е обърал и не е постигнат, или границата между желани и странични ефекти е размита.

Премиерата на пиесата във Великобритания с участието на актьорите Били Пайпър и Джонджо О'Нийл е през 2012 г. За ролята си в нея Пайпър е номинирана за награда „Оливие“ за най-добра актриса. Guardian тогава отбелязва, че постановката е „интензивна и опияняваща среща“, която остро поставя въпросите за това кои части от мозъка и тялото можем да контролираме.

„Ефектът“ под режисурата на Яна Титова е спектакъл за любовта, човешките връзки и търсенето на автентичност в свят, белязан от разделение и дигитализация, споделят от творческия екип, приел предизвикателството да пренесе силната идея и деликатната емоционалност на пиесата в български контекст чрез езика, нагласата и сценичната атмосфера.

Текстът на пиесата е с превод от Любов Костова, художник на спектакъла е Огняна Серафимова, а композитор е Калин Николов. Продуцент е Gemini Films, а Artvent е копродуцент и разпространител. 

Героите на Валентина Каролева са влюбени, но и под действието на антидепресанти.
Гео Павлов Героите на Валентина Каролева са влюбени, но и под действието на антидепресанти.
Валентина Каролева и Стефан Додуров
Гео Павлов Валентина Каролева и Стефан Додуров
Ирмена Чичикова в сцена от спектакъла.
Гео Павлов Ирмена Чичикова в сцена от спектакъла.
Валентина Каролева и Стефан Додуров
Гео Павлов Валентина Каролева и Стефан Додуров
Героят на Иван Бърнев разсъждава кои части на мозъка сме в състояние да контролираме.
Гео Павлов Героят на Иван Бърнев разсъждава кои части на мозъка сме в състояние да контролираме.
Иван Бърнев и Ирмена Чичикова
Гео Павлов Иван Бърнев и Ирмена Чичикова
Иван Бърнев и Ирмена Чичикова
Гео Павлов Иван Бърнев и Ирмена Чичикова
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ефектът, Яна Титова, Валентина Каролева, Стефан Додуров, Ирмена Чичикова, Иван Бърнев, Люси Пребъл, Сити Марк

Още новини по темата

Комедиен "Код жълто" събира Весела Бабинова и Аня Пенчева

05 Септ. 2025

6 истории на Иван Бърнев
11 Май 2025

Създателите на „Гунди“ ще опитат да повторят успеха с Лили Иванова
24 Апр. 2025

6 истории на Маргита Гошева
28 Март 2025

Яна Титова се завръща в Младежкия театър като режисьор
21 Ноем. 2024

Башар Рахал и Иван Бърнев пристигат с "Билет за Америка" в Thѐatro
11 Ноем. 2024

Димитър Живков-Живака излиза на сцената в роля на Ален Делон
26 Септ. 2024

"Диада" събори "Капитан Марвел" по зрителски интерес
14 Ноем. 2023

"Диада" - реквием за една мечта
12 Ноем. 2023

„Диада“ на Яна Титова поема към Международния кинофестивал във Варшава
14 Септ. 2023

И Ирмена Чичикова проби в холивудска продукция
03 Юли 2023

Легендата Мими Николова прави бенефис със златните си хитове
23 Юни 2023

„Аз и ти, преди ние“, или любовен пътеводител за двама
13 Май 2023

Българинът е добър дух във "Васил"
27 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън