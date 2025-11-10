Новият спектакъл на Яна Титова поема на турне

Новият спектакъл на актрисата режисьор Яна Титова – „Ефектът“ по световноизвестната пиеса на Люси Пребъл, бе посрещнат с пълна зала и дълги аплодисменти от столичната публика по време на двете премиерни представления в Сити Марк арт център, а тази вечер ще е първото изиграване в Пловдив при изцяло разпродаден салон на Драматичен театър „Николай Масалитинов“. Постановката ще бъде представена в София отново на 22 ноември, във Варна ще гостува на 29 ноември, в Габрово – на 30 ноември, а в Бургас – на 16 декември.

В главната роля в спектакъла влиза Валентина Каролева – актрисата, която изгря за пръв път на екрана в дебютния филм на Яна Титова „Доза щастие“ , в който Валентина е в образа на своята майка, журналистката Весела Тотева. Лентата е базирана на автобиографичния роман на Тотева „Падение и спасение: Изповедта на една хероинова наркоманка“. В „Ефектът“ редом с Каролева на сцената са Стефан Додуров, Ирмена Чичикова и Иван Бърнев, които също са работили с Яна Титова във филма й „Доза щастие“.

Нашумялата творба на британката Люси Пребъл, спечелила през 2012-а Critics' Circle Theatre Award за най-добра нова пиеса, разказва за експеримент, който се превръща в любовна история. В центъра й са двама доброволци в клинично изпитание на нов антидепресант, които се влюбват един в друг, но остават в съмнение дали това е истинско чувство, или просто химична реакция. Историята поставя редица съдбовни етични въпроси – за границите между наука и човечност, за цената зад откритията и за вечната загадка на любовта. Сюжетът е вдъхновен от реални случаи, свързани с медикаментозни изпитания и неуспешни клинични тестове, когато очакваният резултат се е обърал и не е постигнат, или границата между желани и странични ефекти е размита.

Премиерата на пиесата във Великобритания с участието на актьорите Били Пайпър и Джонджо О'Нийл е през 2012 г. За ролята си в нея Пайпър е номинирана за награда „Оливие“ за най-добра актриса. Guardian тогава отбелязва, че постановката е „интензивна и опияняваща среща“, която остро поставя въпросите за това кои части от мозъка и тялото можем да контролираме.

„Ефектът“ под режисурата на Яна Титова е спектакъл за любовта, човешките връзки и търсенето на автентичност в свят, белязан от разделение и дигитализация, споделят от творческия екип, приел предизвикателството да пренесе силната идея и деликатната емоционалност на пиесата в български контекст чрез езика, нагласата и сценичната атмосфера.

Текстът на пиесата е с превод от Любов Костова, художник на спектакъла е Огняна Серафимова, а композитор е Калин Николов. Продуцент е Gemini Films, а Artvent е копродуцент и разпространител.