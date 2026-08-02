Странни образувания откри Curiosity на Марс

Марсоход на НАСА засне невероятно изображение на многоъгълни геоложки образувания, простиращи се по повърхността на Марс. Снимките на Червената планета са направени от марсохода „Кюриосити“ (Curiosity), когато той започва да се изкачва по марсианска долина, известна като Вале Гранде (Valle Grande). Учените от мисията „Кюриосити“ споделят, че никога досега не са виждали толкова много образувания на едно място на Марс. Тези подобни на пчелна пита структури, заснети от „Кюриосити“, са с една и съща ширина - около 4–8 см (1,5–3 инча).

Това не е първият път, в който „Кюриосити“ попада на тези странни образувания, но от НАСА заявяват, че те никога не са били наблюдавани на Марс в такъв мащаб, какъвто се вижда във Вале Гранде. На 19 и 20 юни 2026 г. „Кюриосити“ заснема 360-градусова панорама, която показва пчелните пити във всички посоки, докъдето стига погледът.

Те са забелязани и около склоновете на 6-метрово геоложко образувание тип „бут“ (изолирано възвишение с плосък връх), наричано с прозвището „Мирафлорес“. Планетарните учени казват, че някои от многоъгълниците, виждани от „Кюриосити“ в миналото, са се образували като пукнатини от изсъхнала кал, но все още не са напълно сигурни какво точно е причинило настоящите. Според тях редица процеси биха могли да доведат до тези текстури, напомнящи пчелна пита. Сред тях са циклите на горещи и студени температури на Червената планета или компресия, изтласкваща водата от марсианските утайки, когато повърхността е била затрупана. „Виждали сме много завладяващи пейзажи през очите на „Кюриосити“, но това море от пчелни пити просто ни спря дъха“, казва ученият от мисията Ашвин Васавада от Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА.

„Измерихме внимателно техните форми и химически състав и се надяваме, че в данните има следи за това как са се образували тези структури.“

По време на мисията си на Марс роувърът „Кюриосити“ е открил сяра на кристали, метеорити и разнообразие от геоложки образувания. Той също така направи разкрития за това какъв е бил Марс в древната си история, включително че е бил значително по-влажен и е разполагал с химията и хранителните вещества, необходими за поддържането на микробиологичен живот. Марсоходът откри градивните елементи на живота на Марс, включително въглеродни молекули, за които се смята, че са предшественици на РНК и ДНК. Тези органични молекули може да са били създадени или чрез биологични, или чрез геоложки процеси, но въпреки това те показват, че древният Марс е имал подходящите химически условия за поддържане на живот.