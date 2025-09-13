На Марс бяха открити признаци на живот

Американският марсоход Perseverance откри в руслото на пресъхнала река на Марс признаци на древни микробни форми на живот, съобщи НАСА. Образецът, наречен "Сапфиров каньон", е бил взет от червеникавите аргилити на формацията "Яркия ангел" в долината Неретва, която някога се е вливала в кратера Езеро. В него са били открити потенциални биосигнатури - структури или вещества, които могат да има биологичен произход, но за потвърждение на тяхната връзка с живи форми са необходими още изследвания.

Аргилитите са покрити със загадъчни петна, които учените наричат "петна на леопард" или "макови семена". Възможно е тези минерали да са се образували в резултат на естествени геологични процеси, но според НАСА те са най-явните признаци наживот, откривани досега.

Научните прибори на марсохода установили, че натурата на формацията се състои от глина и ил, които на Земята отлично запазват остатъци от микробен живот в миналото. Те са също така богати на органичен въглерод, сяра, фосфор, благодарение на които могат да бъдат източник на енергия за метаболизма на микроорганизмите. САЩ никога не са така близо до потвърждаването на съществуването на живот на Марс, заяви Шон Дафи от НАСА. "Откриването на потенциална биосигнатура ще е революционно откритие, което ще задълбочи нашето разбиране на Червената планета", добави той.

"Това е като да видите остатъци от вкаменелости. Възможно е това да са остатъци от храна, възможно е тази храна да изведена от организма", обясни Никола Фокс, зам. администратор на НАСА по научните мисии.

Единственият начин да се потвърди, че тези минерали са създадени от микроби, е камъните да се доставят на Земята за анализ. НАСА и Европейската космическа агенция предложиха мисия по доставка на образците от Марс до Земята, но нейното бъдеще е доста неопределено. Бюджетът на НАСА за научни изследвания ще бъде драстично съкратен през 2026 г.

Днес Марс е студена и суха пустиня, но има доказателства, че преди милиарди години планетата е имала плътна атмосфера и вода, което я прави перспективно място за търсене на следи от минал живот.

Приземилият се на повърхността на Марс през 2021 г. марсоход Perseverance търси точно такива следи. През последните четири години той изследва регион под името кратер Езеро, който някога е бил езеро, в което се е вливала река. Миналата година той намери камъни с леопардова украса на дъното на каньона, останал от река в района на "Брайт Енджейл". "Ние веднага разбрахве, че в тия камъни са протичали интересни химически процеси", каза Джоел Хуровиц от университета "Стоуни Брук" в Ню Йорк. Тези камъни също чакат да бъдат доставени на Земята.

Освен НАСА мисия до Марс планира и Китай. Тя трябва да стартира през 2028 г.