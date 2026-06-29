НАСА спасява падащ космически телескоп

Започва мисията на НАСА за предотвратяване на падането на остаряващ космически телескоп обратно към Земята, съобщи БНР, като се позовава на "Асошиейтед прес". Операцията е на стойност 30 милиона долара и още тази седмица е планирано изстрелване на роботизиран космически апарат.

Чрез телескопа Swift се наблюдава космоса от 2004, но през последните години губи височина все по-бързо заради засилената слънчева активност.

За да продължи да функционира, обсерваторията трябва възможно най-скоро да бъде преместена в по-висока и по-стабилна орбита.

Директорът на компанията, на която е възложена мисията Гонхи Лий заявява, че това е първият американски космически робот, който ще извърши подобна операция. Досега единствено китайци се осъществявали подобна мисия, като преди четири години успешно са преместили спътник в по-високата т.нар. "гробищна" орбита.

Очаква се автономният апарат Link да достигне Swift след около месец, да я прихване, а след това да повиши орбитата ѝ от сегашните 360 километра до около 600 километра над Земята. Обсерваторията, тежаща около 1,4 тона, трябва да остане над 300 километра височина, за да бъде спасителната операция възможна. Swift е приблизително с размерите на малък хладилник и разполага със слънчеви панели с размах около 12 метра.

Роботът Link има три манипулатора с дължина малко над един метър, всеки завършващ с щипки, наподобяващи ръцете на фигурка LEGO. Ако всичко премине успешно, Swift може да възобнови научната си дейност още през септември, посочва Лий. Обсерваторията струва стотици милиони долари, но никога не е била проектирана да бъде ремонтирана или прихващана - нито от астронавти, нито от роботи.

Именно това прави операцията изключително сложна, признават от компанията и подчертават, че няма гаранция за успех. Съобщават още ,че космическият телескоп "Хъбъл" също е изложен на риск от падане обратно към Земята.