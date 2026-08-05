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Арабски фонд купи най-голямата американска компания за видеоигри

05 Авг. 2026

Публичният инвестиционен фонд (PIF) на Саудитска Арабия официално финализира придобиването на американския издател на видеоигри Electronic Arts (EA) за сумата от 55 милиарда долара. С това гейминг гигантът спира да бъде публична компания, чиито акции се търгуват на борсата Nasdaq, и преминава изцяло в частна собственост.

Сделката се осъществи от консорциум, воден от саудитския суверенен фонд, в който участват още американската компания за частни капиталови инвестиции Silver Lake и фонда Affinity Partners, управляван от зетя на Доналд Тръмп — Джаред Къшнър.

Акционерите на Electronic Arts получават по $210 за акция в брой, което представлява около 25% премия спрямо цената на книжата преди обявяването на преговорите.

Мащабният „LBO“ (leveraged buyout — изкупуване чрез дългово финансиране) се финансира чрез $36 милиарда собствен капитал и реинвестиране на досегашния миноритарен дял на PIF от 9,9%, както и чрез $20 милиарда дългово финансиране, осигурено от банката JPMorgan Chase.

Според подадените регулаторни документи саудитският PIF придобива контролния дял от над 93% от компанията, докато Silver Lake и Affinity Partners разпределят останалия дял.

Това е най-голямото изкупуване с привлечен капитал (LBO) в световната история и втората най-голяма сделка в гейминг индустрията след покупката на Activision Blizzard от Microsoft.

Главният изпълнителен директор на EA Андрю Уилсън запазва поста си, а централата на компанията остава в Редууд Сити, Калифорния. Под нейна шапка са световноизвестни поредици от франчайзи като EA Sports FC (бившата FIFA), Battlefield, The Sims, Madden NFL и Need for Speed.

Инвестицията е част от стратегическата програма на Саудитска Арабия „Vision 2030“, водена от престолонаследника принц Мохамед бин Салман. Целта ѝ е диверсификация на саудитската икономика извън петролния сектор чрез придобиване на ключови активи в спорта, развлеченията и гейминга.

Electronic Arts (EA) е най-голямата независима компания в САЩ, фокусирана изцяло върху видеоигри. Допреди придобиването ѝ от Microsoft в края на 2023 г., най-голямата независима американска компания за игри беше Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft). След тази сделка обаче Activision стана подразделение на по-голям технологичен гигант

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