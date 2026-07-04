НАСА прати робот за спасяване на ценна космическа обсерватория

Американската космическа агенция /НАСА/ изпрати робот в Космоса, за да спаси ценен телескоп от падане на Земята. Това е първата по рода си операция и успехът й не е сигурен, пише bbc.

Космическата обсерватория Swift наблюдава най-мощните звездни експлозии във Вселената. В момента орбитата ѝ е опасно ниско и без намеса тя ще падне на Земята.

Затова НАСА изстреля сондата LINK, която да захване телескопа с три роботизирани ръце и ще го избута по-далеч от Земята и нейната атмосфера, възстановявайки орбиталните му параметри.

Симеон Барбър от Открития университет на Великобритания подчертава, че тази експедиция е безпрецедентна и рисковете са високи. „Но НАСА очевидно смята, че си струва да се опита. И научната общност е много обнадеждена, защото това е важен телескоп, който ни позволява да изучаваме събития при изключително високи енергии. Нямаме друг начин да ги изучаваме,“ казва той.

Обсерваторията Swift започна да се приближава до Земята заради повишената слънчева активност, причиняваща разширяване на горните слоеве на земната атмосфера. През 20-те години след изстрелването ѝ орбиталната ѝ височина е намаляла от 600 на 360 километра. По-голямата част от загубата на височина е настъпила през последните няколко години.

Падането на сателити на Земята е нещо обичайно. Но Swift е любима обсерватория сред учените и вместо планираните две години работа, тя е в орбита вече 22 г. Обсерваторията, с размерите на голям автомобил, е оборудвана с три телескопа и е изстреляна в космоса през 2004 г. Целта ѝ е да изучава мощните космически експлозии, които се случват, когато масивни звезди умират или неутронни звезди се сблъскват. Тези събития са толкова монументални, че за секунди освобождават енергия, сравнима с радиацията, излъчвана от нашето Слънце в продължение на 10 милиарда години. Именно защото тези катаклизми са толкова мимолетни, космическата лаборатория е наречена Swift. Учените нямат нищо сравнимо с тези телескопи и НАСА реши, че подобно оборудване си заслужава една изключителна експедиция.

Роботът LINK е построен от новооснованата компания от Аризона Katalyst Space Technologies. "Инженерите на Katalyst имаха по-малко от година, за да прехванат Swift на 300 километра над Земята (под която корабът не може да бъде спасен)", казва главният изпълнителен директор Гонни Ли. „Това, което екипът на Katalyst постигна само за осем месеца, е изумително. Проектирахме, построихме, тествахме и оборудвахме космически кораб, който ще предприеме една от най-смелите мисии“, написа Ли в прессъобщение в началото на юли.

Инженерите са построили робот с три "ръце", приблизително с размерите на хладилник, оборудван с камери и системи за контрол на положението. Той е изстрелян в космоса с ракета Pegasus XL, а ще навигира в останалата си орбита, използвайки малки двигатели. През следващите няколко седмици той ще активира своите системи – задвижване, навигация, камери и сензори – една по една, за да провери как механиката и електрониката му са оцелели при изстрелването. Едновременно той ще следи обсерваторията. След около 3-4 седмици трябва да стигне до нея. Отначало LINK ще лети около обсерваторията, за да я снима от всички страни, тъй като за 20 години нейната форма може да се е променила.

"Swift не е била проектирана, за да бъде хваната в Космоса, за да му бъде поправена орбитата. Затова спасителният апарат ще действа бавно", обяснява Барбер.

Ако всичко е наред, LINK ще захване Swift и ще започне да я избутва далеч от Земята. "Орбитата на обсерваторията постепенно ще бъде вдигната до ниво, където тя ще може да остане дълго време стабилна", казва Барбер.

Очаква се необходимите 240 км да бъдат преодоляни от двойката за 2-3 месеца.

Ако всичко мине успешно, учените смятат да изпратят още една спасителна мисия - този път към телескопа "Хъбъл".