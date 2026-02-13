НАСА изстреля 4-ма астронавти до Международната космическа станция

НАСА изстреля четирима астронавти към Международната космическа станция за провеждане на най-новата изследователска експедиция в орбиталната лаборатория, предаде CNN.

Капсула на SpaceX с четирима астронавти на борда излетя към Международната космическа станция, започвайки пътуване, което ще възстанови пълния състав на орбиталната лаборатория след месец работа с орязан екипаж. Мисията, наречена Crew-12, излетя около 5:17 ч. сутринта в петък от космическата база Кейп Канаверал във Флорида. Очаква се космическият кораб да се скачи с МКС в събота следобед.

НАСА, която е сключила договор с SpaceX за транспортирането на астронавтите до и от космическата станция, се опита да ускори изстрелването на Crew-12 поради ситуацията с персонала. Агенцията обаче трябваше да се откаже от две възможности за изстрелване в сряда и четвъртък поради неблагоприятни метеорологични условия по траекторията на полета на ракетата.

От средата на януари Международната космическа станция функционира с трима души на борда - значително по-малко от желаните от космическата агенция седем души. Новото изстрелване идва след като предишната мисия на SpaceX, Crew-11, беше принудена да се върне по-рано на Земята поради неразкрит медицински проблем на неизвестен член на екипажа.

На борда на мисията Crew-12 са Джесика Мейър и Джак Хатауей от НАСА, астронавтът от Европейската космическа агенция Софи Аденот и руският космонавт Андрей Федяев. NASA обикновено предпочита да има директно предаване на щафетата между пристигащия и заминаващия екипаж на космическата станция, процес, който може да доведе броя на персонала до 11 души, тъй като пристигащите астронавти се ориентират в лабораторията с помощта на заминаващия екипаж. Предвид спешното медицинско отпътуване на екипажа Crew-11, астронавтите от екипажа Crew-12 няма да имат такъв период за предаване на поста.