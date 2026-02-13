Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАСА изстреля 4-ма астронавти до Международната космическа станция

Те ще възстановят пълния състав на орбиталната лаборатория, след като месец тя работи с орязан екипаж

13 Февр. 2026
Екипажът на Crew-12
EPA/БГНЕС
Екипажът на Crew-12

НАСА изстреля четирима астронавти към Международната космическа станция за провеждане на най-новата изследователска експедиция в орбиталната лаборатория, предаде CNN.

Капсула на SpaceX с четирима астронавти на борда излетя към Международната космическа станция, започвайки пътуване, което ще възстанови пълния състав на орбиталната лаборатория след месец работа с орязан екипаж. Мисията, наречена Crew-12, излетя около 5:17 ч. сутринта в петък от космическата база Кейп Канаверал във Флорида. Очаква се космическият кораб да се скачи с МКС в събота следобед.

НАСА, която е сключила договор с SpaceX за транспортирането на астронавтите до и от космическата станция, се опита да ускори изстрелването на Crew-12 поради ситуацията с персонала. Агенцията обаче трябваше да се откаже от две възможности за изстрелване в сряда и четвъртък поради неблагоприятни метеорологични условия по траекторията на полета на ракетата. 

От средата на януари Международната космическа станция функционира с трима души на борда - значително по-малко от желаните от космическата агенция седем души. Новото изстрелване идва след като предишната мисия на SpaceX, Crew-11, беше принудена да се върне по-рано на Земята поради неразкрит медицински проблем на неизвестен член на екипажа. 

На борда на мисията Crew-12 са Джесика Мейър и Джак Хатауей от НАСА, астронавтът от Европейската космическа агенция Софи Аденот и руският космонавт Андрей Федяев. NASA обикновено предпочита да има директно предаване на щафетата между пристигащия и заминаващия екипаж на космическата станция, процес, който може да доведе броя на персонала до 11 души, тъй като пристигащите астронавти се ориентират в лабораторията с помощта на заминаващия екипаж. Предвид спешното медицинско отпътуване на екипажа Crew-11, астронавтите от екипажа Crew-12 няма да имат такъв период за предаване на поста. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАСА, Международна космическа станция

Още новини по темата

НАСА притисна Илон Мъск да избере Луната пред Марс
08 Февр. 2026

НАСА връща предсрочно екипаж от МКС заради болен астронавт
08 Яну. 2026

НАСА загуби връзка с космически апарат
11 Дек. 2025

Мъск влезе в открит конфликт с НАСА
22 Окт. 2025

NASA забранява на китайски граждани да участват в програмите ѝ

11 Септ. 2025

Руско-американски екипаж се завърна на Земята след 7 месеца в МКС

20 Апр. 2025

Космическите "заложници" се върнаха на Земята
19 Март 2025

НАСА започна съкращения заради заповед на Тръмп
12 Март 2025

Blue Ghost 1 успешно кацна на Луната
02 Март 2025

Сондата на НАСА оцеля след "допира" до Слънцето
28 Дек. 2024

НАСА отложи полета до Луната
05 Дек. 2024

Наученото на Луната е само спирка по пътя до Марс

03 Ноем. 2024

Шефът на НАСА идва в България
17 Окт. 2024

Екипажът на Boeing Starliner може да остане на МКС до 2025 г.
09 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?