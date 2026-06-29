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Тази нощ иде най-ниската ягодова Луна

29 Юни 2026
Тази нощ ще видим „илюзията на Луната“ - когато тя е близо до хоризонта, изглежда по-голяма заради сравнението с отдалечени обекти като дървета и сгради.
Pixabay
Тази нощ ще видим „илюзията на Луната“ - когато тя е близо до хоризонта, изглежда по-голяма заради сравнението с отдалечени обекти като дървета и сгради.

Пълната Луна през юни, която достига своята пълна фаза на 29 юни, ще се появи в крайно югоизточна точка на небето и ще следва необичайно ниска траектория през нощта, съобщи "Индипендънт".

Известна като Ягодовата луна, първото пълнолуние на лятото ще бъде най-ниско разположено над хоризонта до 2043 г., което ще накара Луната да изглежда и по-голяма от обикновено.

Това се дължи на явление, известно като „илюзията на Луната“ - когато тя е близо до хоризонта, изглежда по-голяма заради сравнението с отдалечени обекти като дървета и сгради.

Юнската ягодова Луна винаги е най-ниско разположената пълна Луна през годината, но тазгодишната съвпада и с най-ниската точка от 18,6-годишния цикъл на екстремните позиции на изгрев и залез на Луната.

Вместо да се издигне високо в небето, както зимните пълнолуния, тя ще остане сравнително близо до хоризонта, докато прекосява небосвода.

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Ключови думи:

луна, пълнолуние

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