Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн

01 Апр. 2026
Центърът на Amazon в Бахрейн
Ирански ракети са поразили централата на Batelco — най-голямата телекомуникационна компания в Бахрейн, твърди турската агенция Haberler. Именно там са разположени мощности на Amazon Web Services (AWS). Атаките са предизвикали сериозни сривове в региона, засегнали са банковите и авиационните системи. Бахрейн официално потвърди удара, но не уточни по кой обект.

Твърди се, че под ударите са попаднали дейта центрове на AWS. Отбелязва се, че ударите са били насочени именно към зоните със сървърна инфраструктура.

Вчера Иран съобщи, че целите на атаките включват 18 американски компании, сред които Google, Microsoft, Apple и Tesla.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Amazon

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?