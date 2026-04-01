Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн

Ирански ракети са поразили централата на Batelco — най-голямата телекомуникационна компания в Бахрейн, твърди турската агенция Haberler. Именно там са разположени мощности на Amazon Web Services (AWS). Атаките са предизвикали сериозни сривове в региона, засегнали са банковите и авиационните системи. Бахрейн официално потвърди удара, но не уточни по кой обект.

Твърди се, че под ударите са попаднали дейта центрове на AWS. Отбелязва се, че ударите са били насочени именно към зоните със сървърна инфраструктура.

Вчера Иран съобщи, че целите на атаките включват 18 американски компании, сред които Google, Microsoft, Apple и Tesla.