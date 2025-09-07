В Червено море са повредени подводни кабели на Microsoft

В Червено море са повредени подводни кабели. За това съобщи корпорацията Microsoft, като предупреди, че заради прекъсването на кабелите потребителите на облачната платформа Microsoft Azure може да се сблъскат със закъснения в работата на услугата.

„Трафикът, преминаващ през Близкия изток от азиатския и европейския регион и обратно, може да срещне забавяния заради повредата на няколко подводни оптични кабела в Червено море“, заявиха от Microsoft, като уточниха, че са пренасочили този трафик по алтернативни маршрути.

Каква е причината за повреждането на кабелите компанията не уточни. От Microsoft отбелязаха, че ремонтът „може да отнеме известно време“. В същия ден обаче компанията съобщи, че вече не наблюдава проблеми с облачната платформа Azure. Дали кабелите са били поправени, остава неясно.

Червено море е ключов телекомуникационен маршрут, свързващ Европа с Африка и Азия, отбелязва Bloomberg. Ремонтът на подводни кабели в този район може да се окаже трудна задача заради редовните атаки на йеменските хути срещу кораби.