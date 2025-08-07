"Електрохолд" разчиства ненужните кабели в София и други градове

"Електроразпределителни мрежи Запад" - дружество от състава на доставчика на електроенергия в Западна Бълагария "Електрохолд", започна премахване на неизползваеми и ненужни кабели по стълбовете в пореден столичен квартал.

В сътрудничество с кабелните оператори и местните власти ЕРМ Запад започна от седмица разчистването на стълбовната мрежа на главните улици в кв. Бояна. Преди това бяха отстранени висящи и неизползваеми кабели кв. Панчарево по ул. „Самоковско шосе“ и около 83-то основно училище „Елин Пелин“, а също и в Княжево.

Предстои премахването на ненужните кабели от мрежите и по основните улици на кв. Драгалевци. Конкретните обекти са определени на срещи с представители на районите Панчарево и Витоша.

От ЕРМ Запад припомнят, че са стартирали програмата си за почистване на стълбовната мрежа в Западна България още през 2024 г. Тя се извършва в сътрудничество с общинските власти и с представители на оператори, които използват инфраструктурата на дружеството за полагане на собствени кабели. Досега са почистени мрежите в гр. Брегово и кв. Раковица на гр. Берковица.

Целта е подобряване на градската среда, повишаване на качеството на електрозахранването, намаляване на риска от аварии и повишаване безопасността за гражданите и техните имоти.

Освен в София, програмата продължава в градовете Разлог, Монтана и Видин. Предстои отстраняването на неработещи мрежи на кабелни и интернет оператори и на територията на гр. Плевен и гр. Луковит.