Meta използва ИИ, за да маха акаунти на деца

07 Май 2026
Pixabay

Meta ще започне да използва ИИ, за да премахва акаунти на деца под 13 години от своите социални платформи — Instagram, Facebook и Threads, съобщава Die Welt.

Тийнейджъри, които лъжливо са посочили, че са пълнолетни, автоматично ще бъдат прехвърляни към по-строги настройки за сигурност. Функциите вече се внедряват по целия свят.

Новата система, базирана на ИИ, вече анализира не само текстовата информация в профила, но и контекста на снимки, коментари и видеа (Reels). Ако ИИ открие на снимка поздравления за рожден ден, балони или торта за 11-годишнина, акаунтът ще бъде маркиран като потенциално принадлежащ на непълнолетен. При потвърждение на подозрението акаунтът се изтрива. Потребителят обаче може да подаде обжалване и да потвърди възрастта си чрез документи.

Meta също така продължава да използва ИИ за откриване на тийнейджъри на възраст 13–17 години, които при регистрацията са посочили възрастен профил. Системата анализира поведението на потребителя: как взаимодейства с платформата и кои акаунти следва. При установяване на измама профилът автоматично се прехвърля в специален „тийнейджърски акаунт“ с повишена защита.

Някои държави вече напълно забраняват социалните мрежи за деца.

 

 

 

 

 

 

