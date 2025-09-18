Meta представи нов модел AI очила

ЕПА/БГНЕС Смарт очилата са идея, която се развива повече от десетилетие, още от времето на Google Glass през 2013 г., макар че този проект вече е прекратен.

Компанията Meta представи новия си модел очила с вграден изкуствен интелект, като продължава да залага на смесването на реалност и виртуално пространство.

Новият модел очила се казва Meta Ray-Ban Display и са с вградени дисплеи, на които се виждат съобщения, снимки и други нотификации точно както на екран на смартфон. Те се представят като най-напредналите AI очила на Meta и идват със сензорната гривна Neural Bands, които позволяват управление чрез леки жестове на пръстите на ръката. Цената им е 799 долара.

"Целта ни е да направим очила, които изглеждат добре и предлагат супер интелигентност и усещане за присъствие чрез реалистични холограми'', заяви Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на Meta, по време на годишната конференция на компанията.

Ръководителят на Meta прогнозира, че интелигентните очила с изкуствен интелект ще се превърнат в ''следващата голяма компютърна платформа'', която в крайна сметка ще ще замести смартфона.

Технологичният гигант започна да инвестира масово в виртуалната реалност и метавселената преди няколко четири години, а през 2021 г. Зукърбърг промени името на компанията от Facebook на Meta, за да отрази промяната в стратегията.

Подразделението, което се занимава с виртуална и добавена реалност, Reality Labs обаче постоянно отчита загуби. През второто тримесечие на тази година загубата е 4,5 милиарда долара при приходи от едва 370 милиона.

Meta постигна по-голям успех с рамките Ray-Ban, които включват функции като вградена камера, възпроизвеждане на музика и гласови взаимодействия с изкуствен интелект.

Според анализите на консултантската фирма Grand View Research, световният пазар на смарт очила е бил почти 2 милиарда долара миналата година и се очаква да нарасне до 8,26 милиарда годишно до края на десетилетието.