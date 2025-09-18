Медия без
Meta представи нов модел AI очила

Meta Ray-Ban Display са с вградени дисплеи, на които се виждат съобщения, снимки и други нотификации

Днес, 10:46
Смарт очилата са идея, която се развива повече от десетилетие, още от времето на Google Glass през 2013 г., макар че този проект вече е прекратен.
Компанията Meta представи новия си модел очила с вграден изкуствен интелект, като продължава да залага на смесването на реалност и виртуално пространство.

Компанията Meta представи новия си модел очила с вграден изкуствен интелект, като продължава да залага на смесването на реалност и виртуално пространство.

Новият модел очила се казва Meta Ray-Ban Display и са с вградени дисплеи, на които се виждат съобщения, снимки и други нотификации точно както на екран на смартфон. Те се представят като най-напредналите AI очила на Meta и идват със сензорната гривна Neural Bands, които позволяват управление чрез леки жестове на пръстите на ръката. Цената им е 799 долара.

"Целта ни е да направим очила, които изглеждат добре и предлагат супер интелигентност и усещане за присъствие чрез реалистични холограми'', заяви  Марк Зукърбърг, главен изпълнителен директор на Meta, по време на годишната конференция на компанията. 

Ръководителят на Meta прогнозира, че интелигентните очила с изкуствен интелект ще се превърнат в ''следващата голяма компютърна платформа'', която в крайна сметка ще ще замести смартфона.

Технологичният гигант започна да инвестира масово в виртуалната реалност и метавселената преди няколко четири години, а през 2021 г. Зукърбърг промени името на компанията от Facebook на Meta, за да отрази промяната в стратегията.

Подразделението, което се занимава с виртуална и добавена реалност, Reality Labs обаче постоянно отчита загуби. През второто тримесечие на тази година загубата е 4,5 милиарда долара при приходи от едва 370 милиона.

Смарт очилата са идея, която се развива повече от десетилетие, още от времето на Google Glass през 2013 г., макар че този проект вече е прекратен.

Meta постигна по-голям успех с рамките Ray-Ban, които включват функции като вградена камера, възпроизвеждане на музика и гласови взаимодействия с изкуствен интелект. 

Според анализите на консултантската фирма Grand View Research, световният пазар на смарт очила е бил почти 2 милиарда долара миналата година и се очаква да нарасне до 8,26 милиарда годишно до края на десетилетието. 

