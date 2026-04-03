Технологичен гигант уволни десетки хиляди души с имейл в 6 ч. сутринта

Технологичният гигант Oracle съкрати хиляди служители от работната си сила в мащабна вълна от съкращения, която според съобщенията ще засегне 30 000 служители в световен мащаб, на фона на стремежа на компанията да финансира повече инфраструктура за изкуствен интелект, съобщава The Independent.

Служители в САЩ, Индия, Канада, Мексико и други страни започнаха да получават имейли за прекратяване на трудовите правоотношения от „Ръководството на Oracle“ около 6:00 ч. сутринта, поставяйки началото на това, което може да се окаже най-голямото съкращение в историята на компанията, съобщи Business Insider.

Около 12 000 от служителите на компанията в Индия са били съкратени, според съобщения в местните медии.

В имейлите за прекратяване на договорите Oracle се позовава на „по-широка организационна промяна“, което масово се тълкува като препратка към неотдавнашния стремеж на технологичния гигант да изгради повече центрове за данни за ИИ.

„След внимателно разглеждане на текущите бизнес нужди на Oracle, взехме решение да съкратим вашата позиция като част от по-широка организационна промяна. В резултат на това днес е последният ви работен ден“, гласи съобщението в имейла.

Доставчикът на облачни услуги е наемал 162 000 души към май 2025 г., което означава, че съкращенията могат да засегнат 18% от работната му сила.

„След подписване на документите за прекратяване на договора ще имате право да получите пакет от обезщетения съгласно правилата и условията на плана за обезщетения“, посочва компанията. „Достъпът до вашия компютър, имейл, гласова поща и файлове ще бъде деактивиран скоро и няма да можете да влизате в компютъра си“, се казва още в имейла.

Масовите съкращения се случват въпреки факта, че технологичният гигант отчете „изключително“ последно тримесечие с приходи, нараснали с 22% в щатски долари, и финансови резултати, които „надхвърлиха очакванията“.

През януари компанията набра 50 милиарда долара под формата на дълг и капитал, но заяви, че няма по-нататъшни планове за набиране на нов дълг през 2026 г.

Въпреки това през последните месеци акциите на компанията бележат спад, сривайки се с близо 25% от началото на годината – повече от всички останали големи технологични фирми. Анализатори написаха през януари, че компанията може да получи до 10 милиарда долара допълнителен свободен паричен поток чрез съкращаването на 30 000 служители.