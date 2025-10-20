Медия без
"Снапчат" и "Зуум" спряха заради масов срив на "Амазон"

Днес, 12:58
От Amazon Web Services заявиха, че услугите в източния регион на САЩ са прекъснати и инженерите работят, за да разберат какво причинява проблема.
Прекъсвания на "Амазон Уеб Сървисис" (AWS)  причиниха сериозни смущения по целия свят и попречиха на работата на редица правителства, университети, компании и медии, предава АП. 

AWS е основната облачна инфраструктура, върху която работят редица ключови интернет услуги. Клиентите ѝ включват някои от най-големите бизнеси и организации в света.

По-рано днес в сайта "Даундетектор" потребители съобщиха за проблеми със "Снапчат", "Роблокс", платформата "Фортнайт", приложението "Уърдъл", приложението "Зуум", чат приложенията "Сигнал" и "Слак", приложението за изучаване на езици "Дуолинго", много фитнес приложения и такива за онлайн игри като "Плейстейшън".

От "Амазон Уеб Сървисис" заявиха, че услугите в източния регион на САЩ са прекъснати и инженерите работят, за да разберат какво причинява проблема.

Британската банкова група "Лойдс", както и дъщерните ѝ дружества "Халифакс" и "Банк ъф Скотланд", са получили хиляди сигнали за прекъсвания. Потребители съобщават, че не могат да влязат в онлайн и мобилните си банкови приложения, а в социалните медии има и оплаквания от прекъснати картови плащания. Засега не е известно дали прекъсванията на "Лойдс" са свързани със срива на "Амазон Уеб Сървисис" или е отделен проблем.

 

