Украински дронове атакуваха пак руско северно пристанище

Украински дронове атакуваха и подпалиха руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга за трети път в рамките на седмица - то бе поразено и при предишни удари на 25 и 27 март. Пети ден поред ВСУ атакува обекти в Ленинградска област, част от кято е Уст-Луга.

Пристанище Уст-Луга е повредено в резултат на ударите с дронове камикадзе. Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че в пристанището „има щети“, без да уточнява подробности. Регистрирани са общо 27 безпилотника, които са нанеси щети. Горят резервоари с гориво. Към момента няма информация за пострадали хора.

Руските военни потвърдиха попадения в Уст-луга. Заради атаката бе затворено летището в Санкт Петербург.

Тази нощ освен това е атакуван и заводът за автомобили в Толиати, Самарска област. По данни на Росавиация са въведени временни ограничения за приемане и излитане на самолети на летищата в Калуга, Пенза, Псков, Саратов и Уляновск.