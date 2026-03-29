Украински дронове атакуваха пак руско северно пристанище

Днес, 10:19
Работници на фона на горящото пристанище

Украински дронове атакуваха и подпалиха руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга за трети път в рамките на седмица - то бе поразено и при предишни удари на 25 и 27 март. Пети ден поред ВСУ атакува обекти в Ленинградска област, част от кято е Уст-Луга.

Пристанище Уст-Луга е повредено в резултат на ударите с дронове камикадзе. Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че в пристанището „има щети“, без да уточнява подробности. Регистрирани са общо 27 безпилотника, които са нанеси щети. Горят резервоари с гориво. Към момента няма информация за пострадали хора. 

Руските военни потвърдиха попадения в Уст-луга. Заради атаката бе затворено летището в Санкт Петербург.

Тази нощ освен това е атакуван и заводът за автомобили в Толиати, Самарска област. По данни на Росавиация са въведени временни ограничения за приемане и излитане на самолети на летищата в Калуга, Пенза, Псков, Саратов и Уляновск.

Ключови думи:

Уст-Луга, Русия, Украйна

Още новини по темата

Украинските удари доведоха до забрана на износа на бензин от Русия
27 Март 2026

Марко Рубио: Войната ще продължи, ако няма отстъпки от Украйна
27 Март 2026

Петима руски депутати са официално в САЩ въпреки войната в Украйна
27 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

Канцлерът Мерц заяви, че Украйна вече няма нужда от ракети "Таурус"
25 Март 2026

Екстремисти поеха отговорност за подпаления украински завод в Чехия
22 Март 2026

Москва предложила да инсценира покушение срещу Орбан
21 Март 2026

Виктор Орбан възмути европейските лидери заради блокирането на заема за Украйна
20 Март 2026

Русия има превес над Украйна, според разузнаването на САЩ
18 Март 2026

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

Пиян американски генерал забравил секретни карти във влак
17 Март 2026

Руски удар по украинска ВЕЦ предизвика екологична криза в Молдова
15 Март 2026

Русия отрязала грубо френски преговарящи
15 Март 2026

Мобилният интернет на много места в Русия спря да работи
11 Март 2026

