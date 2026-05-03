Дронове извадиха от строя руски танкери

Украйна извади от строя два руски танкера в пристанището в Новоросийск, съобщи президентът Володимир Зеленски. Украински морски дронове са поразили корабите при влизането им в руското пристанище.

Публикувано е видео от атаката – съдейки по кадрите, един от корабите е получил два удара в кърмовата част, като ударите са били насочени към извеждане от строя на гребните витла. В резултат на тези удари танкерът няма да потъне, но възстановяването и ремонтирането му ще отнемат много време, извеждане в сух док и скъпа замяна на витлата.