Дронове извадиха от строя руски танкери

03 Май 2026Обновена

Украйна извади от строя два руски танкера в пристанището в Новоросийск, съобщи президентът Володимир Зеленски. Украински морски дронове са поразили корабите при влизането им в руското пристанище.  

Публикувано е видео от атаката – съдейки по кадрите, един от корабите е получил два удара в кърмовата част, като ударите са били насочени към извеждане от строя на гребните витла.  В резултат на тези удари танкерът няма да потъне, но възстановяването и ремонтирането му ще отнемат много време, извеждане в сух док и скъпа замяна на витлата. 

 

