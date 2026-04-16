Руската армия е изстреляла към Украйна 659 безпилотни апарата и 44 ракети от сутринта в сряда до сутринта в четвъртък, съобщиха Военновъздушните сили на ВСУ. Само през нощта са загинали най-малко 18 души, а над 100 са ранени. Това е най-мащабната атака по брой жертви от ноември миналата година, показва анализ на канала „Агентство“.

За едно денонощие към Украйна са били изстреляни 19 балистични ракети „Искандер“, 20 крилати ракети Х-101, пет крилати ракети „Искандер-К“ и 659 дрона, от които 321 през нощта (от 22:00 до 7:00), съобщиха от ВСУ.

Ударите в Одеса са довели до смъртта на девет души, а още 23 са пострадали, съобщи ръководителят на местната военна администрация Олег Кипер. Повредени са обекти от инфраструктурата, парк и жилищна сграда, а взривната вълна е изпочупила над 300 прозореца, написа ръководителят на градската администрация Андрей Лисак.

В Киев в резултат на атаката са загинали четирима души, а още 56 са пострадали, съобщи градската прокуратура. Повредени са 17 жилищни блока и десет частни къщи, хотел, офисен център, бензиностанция и търговски център.

Още четирима души са загинали в Днепропетровска област, а 34 са ранени, съобщи ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. В областния център са повредени офисни и административни сгради, жилища и предприятие.

Една жена е загинала в Харковска област в резултат на удар с безпилотен апарат, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов. Още шест души са пострадали. Това е най-смъртоносната атака на Русия срещу Украйна от ноември миналата година, когато ударите по Тернопол отнеха живота на 26 души.

По брой използвани средства за поразяване тази атака не надмина удара от предишната нощ, когато Русия атакува Украйна с 327 дрона, но тогава не са били използвани ракети.

Руското министерство на отбраната определи ударите като отговор на „терористични атаки на Украйна срещу граждански обекти на територията на Русия“. Ведомството заяви, че ударите са били насочени към обекти на отбранителната промишленост, участващи в производството на крилати ракети, както и към енергийния сектор.

От своя страна Украйна също е изстреляла през нощта безпилотни апарати към Русия. Руското министерство на отбраната съобщи, че са свалени 207 дрона над Белгородска, Смоленска, Курска, Брянска, Орловска област, Краснодарския край и Крим.

В Туапсе (Краснодарски край) в резултат на атака с дронове са загинали двама души, сред които 14-годишно момиче, а още седем са пострадали, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев. Отломки от свалени дронове са повредили 24 частни и шест многоетажни жилищни сгради, както и три учебни заведения. В резултат на атаката е избухнал пожар и в Туапсинската рафинерия.

▪️В Лазаревския район на Сочи са повредени две частни къщи, а в централната част на града - жилищен блок. В Новоросийск отломки от дрон са попаднали в граждански кораб, предизвиквайки пожар, а един човек е откаран в болница.

В Белгород удар е засегнал подстанция „Южная“, което е довело до прекъсване на електрозахранването в част от града.

Русия засили атаките срещу Украйна след края на обявеното от Владимир Путин великденско примирие (действало от 16:00 ч. на 11 април до края на 12 април). За седмицата от 6 до 12 април руската армия е изстреляла към Украйна 901 дронa и четири ракети. Само за четири дни от настоящата седмица - 1473 дрона и 72 ракети. През седмицата от 30 март до 5 април Русия е използвала 2221 безпилотни апарата и 38 ракети.