24 души загинаха след руска атака в Киев

Броят на загиналите след руската атака срещу Киев на 14 май нарасна до 24 души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Сред загиналите има три деца.
Общо в Киев са пострадали 47 души, включително две деца. Спасени са 30 души.
В нощта на 14 май руските сили проведоха една от най-масираните атаки срещу Киев с дронове и ракети. В резултат в Дарницкия район на града се срути част от девететажна жилищна сграда, съобщи кметът на града Виталий Кличко.
По думите на Кличко спасителите продължават да търсят хора под развалините.
🇷🇺⚡The Russian MoD carried out one of the largest missile/drone strikes on kiev and other regions of Ukraine.— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) 14 май 2026 г.
This was retaliation and more of a warning to the Zelensky regime that they have no control over the fate of Kiev, likewise events in Moscow. No one threatens us. pic.twitter.com/Ix4gDafETF
Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа, че през нощта на 14 май руските сили са изстреляли над 670 безпилотни апарата и 56 ракети. Основната цел е била Киев, добави украинският лидер.
По негови думи в града са регистрирани щети на 20 места, сред които жилищни сгради, ветеринарна клиника и друга гражданска инфраструктура.
Удари е имало и в Киевска област, по енергийни обекти в Кременчук, както и по пристанищна и жилищна инфраструктура в Черноморск, добави Зеленски.
Украинският президент е възложил на Силите за отбрана и на специалните служби да предложат възможни варианти за отговор на този руски удар.
Зеленски съобщи, че общо в масираните вълни от атаки на 13 и 14 май руснаците са използвали 1567 дрона и 56 ракети от различни типове. Процентът на свалените дронове е бил 94%, а на ракетите — 73%.
„Това е специална терористична тактика на руснаците, които са натрупвали дронове и ракети в продължение на определено време и съзнателно са планирали удара така, че мащабът му да бъде значителен, а трудностите за нашата противовъздушна отбрана - максимални“, подчерта Зеленски.
Днес в Киев е обявен Ден на траур.