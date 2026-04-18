Спецчасти ликвидираха мъжа, взел заложници в Киев

Поне 4 души са убити, има и ранени, след като терорист откри огън в центъра на Киев

Шестима души загинаха, след като мъж откри огън с автоматично оръжие в центъра на Киев, съобщиха украинските Телеграм канали. След това той взе заложници и се барикадира в супермаркет "Велмарт".

Сградата бе обкръжена от специални сили, които започнаха преговори с мъжа да се предаде. ""Специалните части щурмуваха магазина, където се намираше престъпникът. Той стреля по тях и бе ликвидиран при задържането. Преди това те се опитваха да преговарят с него 40 минути, но той не реагира", написа в Телеграм вътреният министър Игор Клименко, който също бе на мястото на произшествието.

"По принцип смятам, че държавата трябва да действа твърдо и решително, когато става дума за заплаха за живота на хората. В такива ситуации няма място за компромиси. Има само задължение да се защитават гражданите", коментира главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Има и поне 15 ранени, сред които едно дете. 10 от тях са настанени в болница, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

Мотивите за стрелбата не са известни. Твърди се, че преди това мъжът е подпалил апартамента си. Очевидци разпространиха видео как мъжът бяга с оръжие между жилищните сгради и разстрелва случайни минувачи.

Според "Украинская правда" името на стрелеца е Дмитрий Василченков. Роден е през 1968 г. в Москва, но има украинско гражданство. Първо е живял в Бахмут, след което се е преместил в Киев. Стрелецът е стрелял със законно притежавано ловно оръжие Kel-Tec SUB-2000.