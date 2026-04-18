Спецчасти ликвидираха мъжа, взел заложници в Киев

Поне шестима души загинаха и 15 бяха ранени от престъпника

18 Апр. 2026
Поне 4 души са убити, има и ранени, след като терорист откри огън в центъра на Киев
Шестима души загинаха, след като мъж откри огън с автоматично оръжие в центъра на Киев, съобщиха украинските Телеграм канали. След това той взе заложници и се барикадира в супермаркет "Велмарт".

Сградата бе обкръжена от специални сили, които започнаха преговори с мъжа да се предаде. ""Специалните части щурмуваха магазина, където се намираше престъпникът. Той стреля по тях и бе ликвидиран при задържането. Преди това те се опитваха да преговарят с него 40 минути, но той не реагира", написа в Телеграм вътреният министър Игор Клименко, който също бе на мястото на произшествието.

"По принцип смятам, че държавата трябва да действа  твърдо и решително, когато става дума за заплаха за живота на хората. В такива ситуации няма място за компромиси. Има само задължение да се защитават гражданите", коментира главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Има и поне 15 ранени, сред които едно дете. 10 от тях са настанени в болница, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

Мотивите за стрелбата не са известни. Твърди се, че преди това мъжът е подпалил апартамента си. Очевидци разпространиха видео как мъжът бяга с оръжие между жилищните сгради и разстрелва случайни минувачи.

Според "Украинская правда" името на стрелеца е Дмитрий Василченков. Роден е през 1968 г. в Москва, но има украинско гражданство. Първо е живял в Бахмут, след което се е преместил в Киев. Стрелецът е стрелял със законно притежавано ловно оръжие Kel-Tec SUB-2000.

Още новини по темата

България спечели и сребро от Евро 2026 по стрелба
04 Март 2026

Костадинова спечели трети медал на Евро 2026 по стрелба
03 Март 2026

Костадинова спечели бронз на Евро 2026 по стрелба
01 Март 2026

Кличко зове за единство в Украйна пред лицето на руската заплаха
15 Февр. 2026

Тръмп и Путин договориха седмица мир за Киев
29 Яну. 2026

Руските удари отново оставиха без отопление половин Киев
24 Яну. 2026

Повече от милион домакинства в Киев са без отопление, ток и вода
20 Яну. 2026

Руски дрон удари болница в Киев
05 Яну. 2026

Русия атакува с ракети жилищни сгради в Киев
27 Дек. 2025

Русия атакува енергийната инфраструктура на Киев
29 Ноем. 2025

30 жилищни блока в Киев попаднаха под руска атака
14 Ноем. 2025

Русия отново атакува жилищни райони на Киев
26 Окт. 2025

Русия удари детска градина в Харков
22 Окт. 2025

Десетки дронове удариха Киев
28 Септ. 2025

