България спечели и сребро от Евро 2026 по стрелба

Български стрелкови съюз Антоанета Костадинова (в средата), Мирослава Минчева (вляво) и Адиел Илиева (вдясно) позират със своите оръжия на второто място на почетната стълбичка в Ереван.

Българският национален отбор спечели четвърти медал от европейското първенство по спортна стрелба в Ереван (Армения) - сребро в дисциплината трио жени с пистолет от 10 метра. В състав Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева тимът ни отстъпи във финала срещу Унгария с 6:16 точки.

Бронзовите медали заслужи съставът на Турция, който в малкия финал се наложи над Хърватия с 16:8.

В същата дисциплина при мъжете България зае 4-то място. В спора за бронза Самуил Донков, Кирил Киров и Христо Ненов загубиха от домакина Армения с 9:17. Европейски шампион стана триото на Турция, което спечели финала срещу Украйна със 17:11.

Впечатляващото е, че принос за всички четири български медала на Евро 2026 имаше Антоанета Костадинова. Тя сама завоюва два бронзови на 10 м пистолет - "индивидуално" и "соло", както и един в отборната надпревара, а днес увеличи колекцията си и със сребро на "трио".