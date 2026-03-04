Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България спечели и сребро от Евро 2026 по стрелба

Антоанета Костадинова допринесе и за вицешампионското отличие - на трио пистолет за жени

Днес, 19:56
Антоанета Костадинова (в средата), Мирослава Минчева (вляво) и Адиел Илиева (вдясно) позират със своите оръжия на второто място на почетната стълбичка в Ереван.
Български стрелкови съюз
Антоанета Костадинова (в средата), Мирослава Минчева (вляво) и Адиел Илиева (вдясно) позират със своите оръжия на второто място на почетната стълбичка в Ереван.

Българският национален отбор спечели четвърти медал от европейското първенство по спортна стрелба в Ереван (Армения) - сребро в дисциплината трио жени с пистолет от 10 метра. В състав Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева тимът ни отстъпи във финала срещу Унгария с 6:16 точки.

Бронзовите медали заслужи съставът на Турция, който в малкия финал се наложи над Хърватия с 16:8.

В същата дисциплина при мъжете България зае 4-то място. В спора за бронза Самуил Донков, Кирил Киров и Христо Ненов загубиха от домакина Армения с 9:17. Европейски шампион стана триото на Турция, което спечели финала срещу Украйна със 17:11.

Впечатляващото е, че принос за всички четири български медала на Евро 2026 имаше Антоанета Костадинова. Тя сама завоюва два бронзови на 10 м пистолет - "индивидуално" и "соло", както и един в отборната надпревара, а днес увеличи колекцията си и със сребро на "трио".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна стрелба, Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева

Още новини по темата

Костадинова спечели трети медал на Евро 2026 по стрелба
03 Март 2026

Костадинова спечели бронз на Евро 2026 по стрелба
01 Март 2026

България взе второ злато на европейското по стрелба
28 Юли 2025

Българка стана европейска шампионка в стрелбата
27 Юли 2025

България има първи медалист от олимпийския фестивал
23 Юли 2025

Българка спечели бронзов медал на Евро 2025 по стрелба
09 Март 2025

Миладинов остана първа резерва за 1/2-финалите на 100 м бътерфлай
02 Авг. 2024

Мицин остана извън финала в олимпийския си дебют
27 Юли 2024

България спечели първи медал на Евро 2024 по спортна стрелба
02 Март 2024

Стрелците ни взеха втора квота за Париж 2024
17 Авг. 2023

България вече има 4 медала от Европейските игри
27 Юни 2023

Стрелците донесоха втори медал за България на Европейските игри
24 Юни 2023

Българската атлетика запази мястото си в континенталната Втора дивизия
23 Юни 2023

България взе трета квота за олимпиадата в Париж 2024
23 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?