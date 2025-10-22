Русия удари детска градина в Харков

Общо шестима са загиналите и няколко десетки са ранените след нощните и сутрешните атаки на Русия, в които Украйна бе засипана с бомби.

В района Холодногорски на Харков е регистрирано пряко попадение в частна детска градина. На мястото на удара има пожар, съобщи кметът Игор Терехов днес преди обяд. По думите му има ранени деца и един загинал. В момента Харков е под масирана атака от руски безпилотни апарати.

През нощта двама души бяха убити при руската въздушна атака в Киев, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в украинската столица Тимур Ткаченко. По-късно стана ясно, че загиналите са четирима. В Киевска област са загинали шестмесечно бебе и 12-годишно момиче. Освен двамата загинали в Киев броят на пострадалите в града се е увеличил до 19 души, включително пет деца. Загинали са двама.

По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ДСНС) са регистрирани попадения в три многоетажни жилищни сгради в различни райони на града. Също така са се запалили автомобил и нежилищно помещение.

Нападението е било извършено с балистични ракети, уточни кметът Кличко. Украинските медии съобщават, че бомбардировките над Киев продължават и в 7 сутринта. Обявена е въздушна тревога за столицата и цяла Украйна. Снощи стана ясно, че преговори за прекратяване на огъня в Будапеща скоро няма да има.

Кличко съобщи още за изпочупени прозорци и запалили се автомобили. Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Народният депутат Алексей Гончаренко заяви, че основните цели на днешния удар са ВЕЦ и ТЕЦ. По думите му, на Украйна систематично ѝ изваждат от строя електроснабдяването, а „защита на енергийните обекти няма — просто не е изградена“. Гончаренко също отбеляза, че заради повредите в газовата инфраструктура под въпрос остава и отоплителният сезон.

„Почти цялата ни газова система е извадена от строя. И за това не бяхме подготвени. Затова отоплението тази зима ще бъде под голям въпрос“, съобщи депутатът

Регионалните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за петима ранени при руски удари през нощта. В град Измаил, на брега на река Дунав, Одеска област, са нанесени щети на пристанищна и енергийна инфраструктура, предаде още Укринформ, като се позова на местната администрация.

Няма данни за пострадали хора.

"Още една нощ, която доказва, че Русия не усеща достатъчно натиск заради проточването на войната. През цялата нощ и сутрин работеха нашите сили за ПВО, мобилните огневи групи и екипажите на дронове-прехващачи. Под удари бяха обикновени градове, основно нашата енергийна инфраструктура, но има и множество попадения в жилищни сгради. Пожари в Запорожие, попадения в сгради в Киев. Пострадали са Киевска, Одеска, Черниговска, Днепропетровска, Кировоградска, Полтавска, Виницка, Запорожка, Черкаска и Сумска област. Към този момент е известно за 17 пострадали души. Шестима души, сред които две деца, за съжаление са загинали. Моите съболезнования на близките им", написа в "Телеграм" президентът Володимир Зеленски.

"Руските думи за дипломация не означават нищо, докато руските ръководители не почувстват сериозни проблеми. А това може да се постигне само чрез санкции, чрез далекобойно оръжие и чрез координирана дипломация на всички наши партньори. Вече е време Европейският съюз да приеме силен санкционен пакет. Също така разчитаме на решителни санкционни стъпки от страна на САЩ и страните от Г-7 — всички, които се стремят към мир. Много е важно светът именно сега да не мълчи и да има общ отговор на подлите руски удари.

Всеки, който в момента помага на Украйна със системи за ПВО и ракети за тях, защитава човешки животи. Благодарни сме за това. И всеки, който помогне на Украйна с далекобойни оръжия, приближава края на войната", заключава Зеленски.

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край - бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС. Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени. Русия и Украйна се нападат с дронове на практика всяка нощ. По-рано украинската армия обяви, че е поразила вчера химически завод в пограничната руска Брянска област.

В изявление на Генералния щаб на ВСУ се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.

Украинската армия описва завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и подчерта, че в момента оценява щетите, нанесени при операцията.

В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.