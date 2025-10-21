Вашингтон: Срещата Тръмп-Путин няма да е в "близко бъдеще"

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс, като цитира изявление на високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега, и то в рамките на две седмици.

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен".

Според няколко източника, разговорите Лавров-Рубио не са довели до напредък, а такъв е необходим, за да се осъществи срещата между президентите. Затова NBC News, заяви, че "планирането на срещата Тръмп–Путин в Будапеща в момента е "в застой".

Малко по-късно стана ясно и причината за промяната на очакванията на Вашингтон - през почивните дни Русия е изпратила до САЩ non-paper, в който е повторила условието си - пълен контрол над Донбас, съобщи Reuters. Москва не е съгласна просто да спре по линията на фронта, както настояват САЩ, ЕС и Украйна, а иска украинската армия да се оттегли от Донецка област.

Подготовката за срещата Тръмп-Путин продължава, заявиха почти едноврменно МВнР на Унгария, специалният представител на руския президент Дмитриев и The Wall Street Journal.

Вместо среща с Путин, Тръмп се насочва към среща с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея, където американския президент ще бъде в края на този месец.

В същото време стана ясно, че страните от Европа и Украйна работят по предложение от 12 точки за прекратяване на конфликта по сегашната фронтова линия.

Русия и Украйна прекратяват огъня и настъплението, се казва в плана. Украйна и Русия ще започнат преговори за управление на окупираните територии, въпреки че нито Европа, нито Украйна законно признават нито една окупирана земя като руска. Ще има размяна на затворници и на депортирани деца. Друг пункт в плана говори за гаранции за сигурност, помощ за възстановяване и ускорен път към ЕС.

Санкциите срещу Русия ще бъдат свалени поетапно, но Русия ще получи замразени 300 милиарда долара само след участие във възстановяването на Украйна. При ново нападение санкциите срещу Русия ще бъдат върнати автоматично.