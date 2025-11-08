Русия атакува Украйна с 45 ракети и над 400 дрона

Телеграм канал на Володимир Зеленски В Днипро руска ракета разруши апартаментите между 4 и 6 етаж на жилищен блок

Русия атакува Украйна тази нощ с 45 ракети /от които 25 балистични "Искандер", 10 - крилати ракети "Искандер", 7 ракети "Кинжал" и 3 ракети "Калибър"/ и 458 дрона от различен тип, съобщиха от украинските Военно-въздушни сили.

406 дрона са свалени или отклонени. 9 ракети са прихванати.

В Днипро ракета попадна в девететажен жилищен блок, като са повредени жилищата от 4 до 6 етаж. Пострадали са 12 души, две жени са загинали, съобщи губернаторът на областта Владислав Гайваненко.

Основната цел отново е била енергийната, и по-специално газовата, инфраструктура на Украйна. Има попадения и повреди на производствено оборудване. Един сътрудник е пострадал, съобщават от "Нафтогаз". Това е деветият масиран обстрел на газовата инфраструктура от началото на октомври. Редица градове останаха без ток и вода.

Тази вечер бе един от най-масираните удари по ВЕЦ в Кременчуг - тя бе атакувана с ракети и дронове. Там няма вода и ток. Аналогична е ситуацията в разположените по течението на Днепър няколко селища.

"Целите на терористите са неизменни - обикновеният живот, жилищни сгради, нашата енергетика и инфраструктура", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

"Цели у террористов неизменные - обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура", - подчеркнул президент.

Тежко пострада и Харковска област, където няма ток, спряно е метрото и електротранспортът. Атакувана е Змиевската ТЕЦ. Удари по енергетиката имаше и в Одеска и Сумски области.

В Полтавска област и други региони силно пострада жп инфраструктурата, поради което в цяла Украйна има закъснения на влакове. Съобщава се, че е унищожено локомотивното депо в град Гребенка.