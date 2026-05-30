Украйна унищожи два Ту-142 и комплекс "Искандер"

Въоръжените сили на Украйна съобщиха за унищожаването на два руски самолета Ту-142 и комплекс „Искандер“ при удар по Таганрог.

Украински безпилотни летателни апарати са атакували военно летище в Таганрог и са унищожили два самолета Ту-142 и ракетен комплекс „Искандер“, заяви командващият Силите за безпилотни системи на ВСУ Роберт Бровди.

Руската страна не е съобщавала за атака срещу летището.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в пристанището на Таганрог в резултат на удар с украински дронове са се запалили танкер и резервоари с гориво, а при удар на дрон по частен дом са пострадали двама души. Кметът на Таганрог Светлана Камбулова уточни, че в пристанището „са нанесени щети на товарната инфраструктура на кея и на административна сграда“.

Същевременно украинският OSINT проект Exilenova+ съобщи, че експлозии по време на атаката са били чути практически във всички райони на града.

На фона на атаката властите в Таганрог удължиха извънредния режим, въведен на 27 май след атаките на ВСУ.

Стотици руски военни камиони са били атакувани от украински дронове по трасето Таганрог – Мариупол – Мелитопол – Джанкой. Автентичността на десетина видеозаписа е потвърдена от екипа за проверка на факти BBC Verify съвместно с анализатори от OSINT проекта GeoConfirmed. Според публикацията магистралата се е превърнала в една от основните цели на украинските дронове.

На анализираните видеа се виждат изгорели товарни камиони и други военни превозни средства на различни участъци от трасето.

Според Клеман Молеан от аналитичния център Atum е известно за унищожаването на най-малко 150 машини, намирали се на повече от 20 км от фронтовата линия, като това вероятно представлява едва половината от всички подобни случаи.

По оценка на експерта по сухопътна война от британския аналитичен център Royal United Services Institute Робърт Толаст, една руска бригада трябва да получава ежедневно до 1000 тона доставки (гориво, храни и боеприпаси). По думите му, ако снабдителните линии бъдат прекъснати, това би създало сериозни проблеми за руските въоръжени сили.