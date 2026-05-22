Русия не само провали напълно пролетното си настъпление, но и за първи път от август 2024 г. губи превзета територия. За да "компенсира" това, руското военно министерство започна да публикува генерирани с изкуствен интелект или заснети в дълбокия руски тил видеа, които се представят за превземане на нови населени места. Това възмути дори големите Z-канали.

От началото на годината, когато бяха изключени портативните интернет-терминали Starlink за руската армия, Украина е освободила около 400 кв. км своя територия, пише Bloomberg, като се позовава на отчет на военното разузнаване на САЩ и Европейското командване на САЩ, подготвен по искане на американския Конгрес. Руските войски използваха Starlink за координация на придвижването и удари с дронове в дълбокия украински тил. "Благодарение на изключването руските военни възможности в Украйна са били временно, но значително отслабени", пише още там. А ограничаването до Telegram, който руските военни използват за общуване на бойното поре, стана двоен удар по армията, пише още Bloomberg. Въпреки това по мнението на Пентагона "към март руските военни съхраняват общо преимущество" на фронта. Това обаче очевидно се променя.

За последните 30 дни Русия е загубила контрол над 116 кв. км, пише американският Институт за изучаване на войната (ISW). Според института и The Economist за първи път от три години насам инициативата е минала на страната на Украйна.

The Economist изброява и други пунктове, свидетелстващи за това - Украйна нанася по-големи щети на Русия практически по всички показатели, зоната на поражение на нейните дронове вече надхвърля 20 км зона на фронта и се разширява, като се поразяват цели, разположени на почти 2000 км от украинската граница. "Като цяло това изглежда като преломен момент във войната. Ако руснаците не постигнат никакви резултати, на някои места всичко ще започне да се разпада", прогнозира Лоурънс Фридман, професор по военни изследвания в Кралския колеж в Лондон.

Днес ВСУ нанесоха още един удар, като изхвърлиха и последните руски военни от станалото вече легендарно селце Мала Токмачка. Руската армия се опитва да превземе безуспешно населения пункт, в който живееха около 3000 души преди началото на войната, от 1500 дни. Мала Токмачка вече е легенда в социалните мрежи, има си собствен Телеграм канал, който всеки ден докладва, че тя не е превзета, а обсадата й надмина по продължителност едни от най-големите битки в световен мащаб.

Россия берет село дольше Карфагена — Малая Токмачка уже вошла в историю как неприступная крепость.

Легендарная Брестская - и та простояла всего 32 дня

Унищожени бяха и последните руски "гнезда" в Купянск, който руският президент Владимир Путин обяви за превзет още през ноември миналата година. Според украинските военни от поделението "Хартия" всички руски военни в града са или убити, или взети в плен.

За да прикрие провалите на фронта, руската армия мина към "превземане на украински села с изкуствен интелект". Руското министерство на отбраната публикува масово генерирани от изкуствения интелект видеа, демонстриращи поставянето на руски знамена на различни участъци от фронта, отбелязва ISW. Миналата седмица например бе публикувано видео как войници от 81-а аеромобилна Слобожанска бригада на ВСУ се предават в плен и как се издига руския флаг в село Пискуновка в Донецка област. OSTIN-анализаторите обаче веднага разкриха фейка.

Дори големите Z-Телеграм канали се разбунтуваха срещу наглите лъжи на руското министерство на отбраната. "МО продължава да докладва за несъществуващи успехи на фронта в Украйна.

Зэтники взбунтовались из-за лжи Минобороны РФ



Крупнейший Z-военкорский канал «Рыбарь» заявил, что министерство продолжает отчитываться о несуществующих успехах на фронте.



Речь идёт о заявлении о якобы захвате Боровой в Харьковской области.

В средата на май военното ведомство обяви, че е превзет населеният пункт Борова в Харковска област, но към онзи момент украинските сили вече бяха изхвърлили руските войски от селото, пише "Рибар". Според него в края на април руските подразделения са провели серия атаки и са се закрепили за отделни постройки в Борова, но в началото на май снабдяването им е било прекъснато и те са се оттеглили. Но точно тогава започнаха да се появяват видеа за "превземането" на Борова. По-голямата част от тях са заснети на около 25 км от селото, на територията на Коломийчиха, която отдавна е под контрола на руската армия. "Забавното е, че Коломийчиха не за първи път играе ролята на декорация за лъжливи доклади - преди това бе заснет "контролът" над Новоплатоновка след крайно неудачен щурм към нея", отбелязва "Рибар".

Российская группировка войск «Запад» опубликовала пропагандистский видеоролик о «захвате» посёлка Боровая Харьковской области. Однако в качестве подтверждения россияне использовали кадры из оккупированного села Коломыйчиха в Сватовском районе Луганской области, находящегося…

По същият начин снимки в Таволжанка, която се намира дълбоко в руския тил, са представени за контрол над Купянск.

"Украйна се намира в преломен момент във войната, а натискът върху Москва се увеличава", каза украинският външен министър Андрей Сибига на заседанието на Съвета Украйна-НАТО в Швеция. "Украйна държи отбраната, а численото преимущество на Русия вече не е решаващ фактор. За постигането на мир ние трябва да се съсредоточим на три ключови елемента: дипломация, натиск и сила. Трябва да се даде нов импулс на мирните усилия, като се засилят нашите специални далекобойни санкции и други средства за натиск", каза той.