Тристранните преговори на САЩ с Русия и Украйна за прекратяване на войната в момента са преустановени, защото Съединените щати не искат да провеждат безкрайни срещи, които не водят доникъде, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от международните агенции.

„Ще се радваме да се върнем към тях, ако се появи възможност за конструктивни и продуктивни разговори. Но също така не сме заинтересовани да бъдем въвлечени в безкраен цикъл от срещи, които не водят доникъде“, каза Рубио. И добави: “Ако някой друг иска да се заеме с това - моля”.

Специалните пратеници на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джарет Кушнер трябваше да пристигнат в близките дни в Москва. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ги очаква за първи път и в Киев. Очевидно, че тези визити няма да се състоят.

Основният препъни камък на преговорите е желанието на Кремъл украинската армия да се оттегли от целия Донбас, дори от районите, които руските военни не са окупирали.

На 13 май говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че преговорите ще се подновят едва когато Украйна се оттегли от Донбас. "Зеленски трябва да даде заповед на въоръжените сили на Украйна да прекратят огъня и да напуснат територията на Донбас, да напуснат територията на руските региони. В момента, когато стане това, страните спокойно ще могат да се заемат с преговорите", каза той. Русия нарича украинските райони в Донбас руски, защото в началото на войната срещу Украйна ги включи заедно със Запорожка и Херсонска области в своята Конституция, въпреки че не ги контролираше напълно.

Зеленски бе категоричен, че това няма да се случи. Той настоява, че ако има замразяване на конфликта, то трябва да е по линията на фронта.