Путин почти хареса предложенията на Тръмп за спиране на войната

Руският президент Владимир Путин е получил "мирния план" на американския си колега Доналд Тръмп и смята, че този документ може да служи за основа за уреждане на военния конфликт. Планът обаче още не бил обсъждан по същество с Русия. Това стана ясно от изявление на Путин на Съвета за сигурност на Русия.

Путин отбеляза, че американският „мирен план“ е модернизирана версия на споразумението, обсъдено по време на преговорите в Аляска. Той добави, че Вашингтон е поискал от Москва да прояви гъвкавост спрямо Киев. Путин не каза какво е отговорила Москва, но след срещата в Аляска не се забеляза никакво отстъпление от нейните претенции, а руската армия дори засили бомбардировките на украински градове.

Според Путин, след срещата на върха в Аляска преговорите са били фактически преустановени поради отказа на Украйна да приеме условията на предложеното споразумение.

„Очевидно Украйна и нейните европейски съюзници все още са обзети от илюзии и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле“, каза Путин.

В изявленията на Путин няма изненада, тъй като "мирният план" на Тръмп на практика би означавал капитулация на Украйна и изпълнява основните искания на Русия - съкращаване на ВСУ, отказ на Украйна да влезе в НАТО, международно признаване на окупираните украински територии, че даже и предаване на украински територии, които руската армия вече 11 години не може да превземе. Освен това Русия няма да понесе никакво наказание за своята агресия - санкциите ще бъдат отменени, а военните й престъпления няма да бъдат разследвани и наказани.

В плана на Тръмп обаче има и точки, които Путин очевидно не харесва - примерно част от руските замразени активи да се използват за възстановяването на Украйна, затова подчертава, че документът може да е само основа за по-нататъшни преговори. Това е обичайна тактика на Русия да не прекратява бойните действия, въпреки че изразява теоретична готовност за мир.

И сега, противно на твърденията на Тръмп, че Путин иска да спре войната, руският президент за пореден път показа, че няма такова намерение. Вчера началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов му докладва, че руската армия е превзела Купянск - нещо, което не само украинският Генщаб, но дори и руските военни кореспонденти опровергават. Днес Путин каза, че очевидно украинското ръководство не получава обективна информация за ситуацията на фронта и ситуацията в Купянск може да се повтори на други участъци. "Русия е готова за мирни преговори, но я устройва и текущата динамика на специалната военна операция, водеща към постигането на целите с военни средства", каза Путин.