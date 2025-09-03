Путин е склонен да се срещне със Зеленски само в Москва

Руският президент Владимир Путин направи поредица от изявления, от които се разбра, че не е отстъпил нито на сантиметър от своите абсолютно неприемливи искания за край на войната на Русия срещу Украйна. Той бе категоричен, че среща с украинския президент Володимир Зеленски е възможна само в Москва. Нещо, което и Зеленски, и европейските лидери отхвърлиха от съображения за сигурност.

"Като цяло никога не съм изключвал възможността за такава среща. Но има ли смисъл в такива срещи? Доналд (Тръмп, бел.ред.) ме помоли да се срещна със Зеленски. И аз казах: Да, това е възможно. Ако Зеленски е готов, нека да дойде в Москва и ще има такава среща", каза Путин.

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве



Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, заявил, отвечая на вопросы журналистов в Китае, российский президент. Для этого, по словам Путина, Зеленский должен приехать в Москву.



Цитата: «Дональд [Трамп]… pic.twitter.com/ZqcK66d6pW — Новости «Агентства» (@agents_media) 3 септември 2025 г.

Украинският външен министър Андрий Сибига отговори на поканата на Путин към Зеленски в Москва. „Поне седем държави са готови да проведат среща между лидерите на Украйна и Русия за прекратяване на войната. Това са Австрия, Светият престол, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив. Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време. Путин обаче продължава да манипулира всички, като прави очевидно неприемливи предложения. Само засиленият натиск може да принуди Русия най-накрая да приеме мирния процес сериозно“, написа Сибига в “Туитър”.

Путин, който специално промени руската конституция, за да се кандидатира пак за президент, отново постави под съмнение легитимността на украинския лидер. "Това е път за никъде, ако просто с действащия глава на администрацията (така Путин нарича Зеленски, бел.ред.) се провеждат срещи", смята Путин. За разлика от него, останалите страни по света и международните организации не поставят под съмнение легитимността на президента на Украйна. Според украинската конституция не може да се провеждат избори, докато в страната има военно положение. А военното положение не може да бъде отменено, докато войната не свърши.

Русия продължава да настоява за изтеглянето на украинските войски от Донбас и четирите области на Украйна, които тя включи в конституцията си без да ги е превзела. Путин каза, че още през 2022 г. предложил военните действия да спрат, ако Украйна се оттегли от югоизточните региони, но Киев не реагирал.

"Ако здравият разум възтържествува, можем да се договорим за приемлив вариант за прекратяването на този конфликт. Още повече, че ние виждаме настроението на действащата администрация на САЩ, виждаме призиви да се намерят тези решения, виждаме светлина в края на тунела. Ако не, ще се наложи да решим всичко по военен път", каза още Путин.

Зеленски от своя страна отново отказа украинската армия да се изтегли от неокупираните от Русия части на Донбас. "Кой ще ни даде гаранции, че Путин няма да продължи? Никой. Ние не можем да отстъпваме територии. Това е много мощна линия на нашата отбрана. Путин вече загуби много военни там. Ако той продължи, ще му трябват години и ще загроби милиони войници. Затова няма да му правим подобни подаръци", каза украинският президент на пресконференция в Дания, където е на посещение.

Путин продължава да твърди, че Русия се е оттеглила през 2022 г. от Киевска област, защото "западноевропейските ни партньори ни помолиха за това". Всъщност руската армия бе разгромена от ВСУ. Ден преди това пък излъга, че Русия дълго търпяла украинските войски да нанасят постоянни удари по нейни енергийни обекти, след което започнала сериозно да отговаря със същото. Още от 2022 г. руската армия безмилостно атакува обекти на критичната инфраструктура на Украйна.

Търпение

“Нямам никакви заявления за Путин. Той знае позицията ми. Трябва да вземе решение. Или ще бъда доволен, или не. Ако не, ще има последствия”, каза американският президент Доналд Тръмп след срещата си с полския президент Карол Навроцки. На въпрос защо само изразява разочарование, а не предприема конкретни мерки срещу Русия, той отговори: “А откъде знаете, че не предприемам? Вторични санкции срещу Индия [за закупуване на руски петрол], това никакви действия ли са? Това струваше на Русия стотици милиарди долари. И все още не съм преминал към втората или третата фаза [на натиск върху Русия]“, отговори Тръмп. Той посъветва полския журналист, задал този въпрос, да си намери нова работа.

Trump fights with a Polish reporter over no action on Russia. Points he imposed secondary sanctions on India. pic.twitter.com/zCCqHH2Z08 — Sidhant Sibal (@sidhant) 3 септември 2025 г.

Тръмп каза, че ще проведе телефонни разговори с Путин и Зеленски скоро и тогава ще реши какво ще прави.

Зеленски и европейските лидери утре ще проведат телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи междувременно Елисейският дворец, цитиран от френски медии. Вчера Тръмп за пореден път каза, че е разочарован от Путин, който продължава да бомбардира мирни украински градове.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изтеглянето на американските войски от Полша дори не се обсъжда: „Никога не сме мислили за изтегляне на войници от Полша. Ние сме с Полша докрай и ще ѝ помогнем да се защити.“

Полският президент Карол Навроцки добави: „Американските войници станаха част от нашето общество. Те са почти 10 хиляди. Това е сигнал за Руската федерация.“