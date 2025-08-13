Тръмп вече е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна

Американският президент Доналд Тръмп вече е готов да предостави на Украйна гаранции за безопасност. От своя страна, Украйна е готова да обсъжда териториални въпроси, но отправна точка трябва да е линията на фронта. За юридическо признаване на окупираните територии, както и за оттегляне на украинските войски от непревзетите територии на Донбас изобщо не става дума. Тръмп е обещал, че всички териториални въпроси ще се решават само с преговори с Киев. Европейските лидери смятат, че първо трябва да се постигне примирие, а рамковото споразумение да бъде съгласувано по-късно.

Това стана ясно от изявленията на европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски след онлайн среща с американския президент Доналд Тръмп преди срещата му с руския президент Владимир Путин в петък. В разговора днес участваха още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, полският премиер Доналд Туск, финландският президент Александър Стуб, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Те се събраха в Германия, където ще обсъдят и по-нататъшната подкрепа за Украйна от "коалицията на желаещите".

Френският президент Еманюел Макрон каза, че американският президент иска да постигне прекратяване на огъня в Украйна.

Зеленски добави, че Украйна и ЕС са съгласували 5 принципа, при които е възможно примирие. Той не уточни какви са те. По-рано Politico написа, че дългосрочното прекратяване на огъня трябва да предшества всякви преговори за територии. Освен това Русия трябва да плати на Украйна от 500 млрд. до 1 трилион долара за човешки и материални загуби. Сред гаранциите за безопасност са членството на Украйна в ЕС и НАТО. Киев категорично отхвърля искането на Москва да бъде съкратена нейната 900 000 армия и доставките на оръжие от Запада да бъдат спрени. Всички похитени украински деца /Киев твърди, че са почти 20 000/ и военнопленниците трябва да бъдат освободени и върнати в Украйна. Санкциите трябва да бъдат запазени.

Не е ясно дали Тръмп подкрепя всички тези искания.

Според Зеленски трябва да има тристранна среща с Тръмп и Путин. "Тръмп ми предложи след срещата в Аляска да ми позвъни по телефона и да определим по-нататъшните ни стъпки", каза той. Според CBS News САЩ вече търсят място за тристранната среща, която трябва да се състои в края на следващата седмица.

“Ако срещата с Путин мине добре, почти веднага ще има втора, на която ще присъстват Путин, Зеленски и Тръмп. Ако не получа нужните отговори, втора среща няма да има,” заяви американският президент пред журналисти. Тръмп каза, че ако Путин не се съгласи да спре войната след срещата им, ще има сериозни последствия за Русия, но отказа да каже какви ще са те.

REPORTER: Will Russia face any consequences if Putin does not agree to stop the war after your meeting?



TRUMP: Yes, they will



R: What will they be? Sanctions? Tariffs?



TRUMP: I don't have to say. There will be very severe consequences. pic.twitter.com/cYarM7vAhA — Aaron Rupar (@atrupar) 13 август 2025 г.

За разговора си с европейските лидери и президента на Украйна той добави: „Бих я оценил с 10. Много приятелска беше“.

Зеленски е обяснил на Тръмп, че в навечерието на срещата в Аляска руската армия е усилила атаките по всички направления на фронта и че целта на Кремъл е цяла Украйна. "Путин блъфира, като казва, че санкциите не работят. Те удрят по военната икономика на Русия. Да, те имат повече оръжие и артилерия, но загубите им са тройно по-големи. Казах на Тръмп, че Путин не иска мир, той иска пълна окупация на Украйна. Ние ще продължим с натиска - САЩ и Европа трябва да засилят санкциите. Русия не може да има право на вето върху влизането на Украйна в ЕС и НАТО", подчерта той.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е подчертал, че Европа е заинтересована от успеха на преговорите, но интересите на ЕС и Украйна трябва да са приоритет. Според него, ако няма прогрес в урегулирането на конфликта в Украйна след срещата в Аляска, трябва да се усили натискът върху Русия. "В Аляска трябва да бъдат спазени фундаменталните интереси на сигурността на Европа и Украйна. По този въпрос между Европа и САЩ е постигнато общо съгласие", каза Мерц.

Германският канцлер добави, че не са обсъждали с Тръмп конкретни гаранции за безопасност за Украйна. "Говорихме много кратко за това. Знаем, че Украйна се нуждае от гаранции за сигурност. Затова подчертах, че трябва да подкрепяме ВСУ и по-нататък. Как ще изглеждат гаранциите не беше тема на дрешния разговор. Това ще трябва да се обсъди, когато решим въпроса с мира", каза той.