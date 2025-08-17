Путин и Зеленски са готови за мирна среща

Помощникът на президента на САЩ Дан Скавино публикува снимка от закритата част от срещата на Доналд Тръмп с Владимир Зеленски, които стоят около картата на Украйна

След седмица-две е възможно да завършим тази война. Двете страни искат да сключат споразумение - това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след разговорите си с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери. Тръмп прекъсна срещата с европейските си гости за да проведе 40-минутен разговор с руския президент Путин и след това съобщи, че започва подготовката за тройна среща - между него, Путин и Зеленски. Според запознати, тази среща може да се състои до края на август. "Всички са много доволни от възможността за мир между Русия и Украйна", написа Тръмп и продължи да говори с част от европейците за теми извън войната с Украйна.

"Засега нещата вървят много успешно, днес ще постигнем всички споразумения", категоричен бе Тръмп след като се видя със Зеленски. Президентът на САЩ допълни, че на срещата си с европейските лидери ще обсъди "възможния обмен на територии". Така и не стана на какви компромиси са склонили Путин, който искаше теитории, които не владее, и Зеленски, който казваше, че не може да даде земи, които са вписани в украинската конституция. Не стана ясно и какви точно гаранции за сигурност ще дадат САЩ и ЕС.

Но всички бяха категорични, че напредък има и той трябва да доведе до мир след броени дни.

Зеленски потвърди, че срещата му с Тръмп е била много ползотворна. Той заяви, че иска да постави въпроса за териториите на двустранна среща с Путин, която да предхожда тристранната с участието на Тръмп. Но веднага добави, че такива въпроси е обсъждал и с Тръмп: "Показах на президента Тръмп няколко нюанса на картата, благодаря му за тази карта. Надявам се, че ще намерим решение по всички въпроси, включително териториалните".

7 европейски лидери чакаха в Белия дом, докато завърши разговора на Тръмп със Зеленски - председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, финландският президент Александър Стуб, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Всеки един от европейските лидери благодари на Тръмп за усилията в търсене на мирно решение по войната в Украйна. "Най-накрая излязохме от задънената улица", заяви шефът на НАТО Марк Рюте. "Всички на теб разчитаме, както за Украйна, така и за Европа", каза Макрон на Тръмп.

"Не мога да си представя следващата среща за Украйна без прекратяване на огъня, нека оказваме натиск върху Русия", каза канцлерът Мерц, но бързо стана ясно, че прекратяване на огъня преди тройната среща едва ли ще има. "Да, ще обсъдим това с президента /Путин/ и ще видим как може да се постигне", отговори Тръмп и припомни, че е прекратил няколко войни без предварително прекратяване на огъня. Украйна няма да настоява за примирие като условие за по-нататъшни преговори, заяви и Зеленски.

Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще работи над гаранциите за сигурност, по аналогия на чл. 5 от договора на НАТО. Джорджа Мелони също заговори за гаранциите, които ще получи Украйна и също спомена, че те трябва да приличат на чл. 5 от договора на НАТО. "Благодаря, Доналд, мисля, че е много важно, че след три години, когато не видяхме желанието на Русия да прекрати войната, сега виждаме промяна благодарение на вас", каза Мелони.

Преди това президентите на САЩ и Украйна се видяха, но не съобщиха пред журналистите в Белия дом новината, която се очаква - ще има ли мирно споразумение за войната. Двамата старателно избягаха от всички спорни въпроси - ще се съгласи ли Украйна да изтегли войските си от Добнас, какви гаранции за сигурност ще даде САЩ и - възможна ли е бърза тристранна среща на двамата президенти с Владимир Путин.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Белия дом със секретаря на СНБО Рустем Умеров, с посаника на Украйна в САЩ Оксана Макарова, шефа на канцеларията си Андрей Ермак, зам.министър Кислица. Тръмп го посреща заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и специалните си пратеници Стив Уиткоф и Кийт Келог.

Тръмп и Зеленски дадоха пресконференция в Овалния кабинет. В началото Тръмп отбеляза, че е постигнал напредък в разговора си с президента на Русия Владимир Путин и се надява този напредък да продължи и днес. Тръмп отбеляза, че търси дългосрочно решение на войната в Украйна. "За нас е чест да се срещнем с президента на Украйна, ние много обичаме народа на Украйна. Ако днес всичко върви добре, ще се проведе тристранна среща", допълни Тръмп. За пореден път той отбеляза, че вече е приключил 6 войни, но си е мислел, че тази в Украйна ще приключи по-лесно.

"Днес или ще има споразумение, или няма", заяви Тръмп. На въпрос: "Ако няма споразумение, подкрепата за Украйна ще се прекрати ли", той отговори: „Не мога да ви кажа това“. Тръмп обеща до края на деня да каже какви гаранции за сигурността на Украйна предлага САЩ и дали е възможно разполагането на американски войници в Украйна. Тръмп обясни, че войната приключва, но в какви срокове ще стане това все още не е готов да каже.

Зеленски пък първо предаде писмо от жена си до Мелания Тръмп. Той беше попитан кога ще има избори в Украйна - и отговори, че такива ще има след войната. "Естествено. Но имаме нужда от сигурност, имаме нужда от истински избори. Сега, когато има война, ние не можем да ги проведем", заяви украинският лидер. Тук Тръмп се пошегува, че след три години ще пробва да отмени президентските избори в САЩ.

Зеленски получи извинение, от журналиста, който при визитата през февруари го бе попитал защо не е сложил костюм. "Днес Зеленски изглежда много добре", отбеляза Тръмп.

Тръмп заяви, че вече не е нужно да се преговаря за прекратяване на огъня. Мирен договор може да се съгласува и по време на война, каза президентът на САЩ.

Путин очаква да му се обадя след срещата с най-влиятелните европейски лидери, които ме чакат в другата зала, каза Тръмп.

Зеленски кацна в 20.34 ч. местно време (03.34 българско време) във военната база Андрюс край Вашингтон. Украинският Airbus A319 излетя от Брюксел веднага след разговора на Зеленски с европейските лидери от "Коалицията на желаещите". Зеленски започна срещите си във Вашингтон. На американска земя той разговаря с Урсула фон дер Лайен, а след това и с пратеника на Тръмп Кийт Келог. "Да се предадат територии на Русия - това е невъзможно", повтори позицията си Зеленски.

"Важен ден в Белия дом. Никога досега не сме приемали толкова много европейски лидери тук едновременно. Голяма чест за САЩ!!! Да видим какви ще бъдат резултатите???", написа днес Тръмп. В нов пост президентът на САЩ добави: "Знам точно какво правя и не се нуждая от съветите на хора, които са работили по всички тези конфликти от години и никога не са успели да направят нещо, за да ги спрат. Те са глупави хора, без здрав разум, интелигентност или разбиране и само правят сегашната катастрофа по-трудна за поправяне. Въпреки всички мои критици, ще го направя — винаги го правя!!!"

Срещата със Зеленски днес бе първата във Вашингтон след злополучния им разговор от края на февруари 2025 г. в Белия дом. Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски са разговаряли за кратко преди началото на церемонията по погребението на папа Франциск във Ватикана през април. те разговаряха и след срещата на върха на НАТО в Хага през юни. През тези няколко месеца те редовно се чуваха по телефона.

Киев отхвърли мирните условия, които Путин и Тръмп съгласуваха в Аляска, заяви по-рано Зеленски. Той бе подкрепен от европейските политици. Френският президент Макрон заяви, че Путин не иска мир, а това което предлага не е мир, а капитулация. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че не само Украйна, а и Европа иска гаранции за сигурността си.

Тръмп също реагира, като заяви, че сега Зеленски може да сложи край на войната незабавно. "Крим, който Обама "даде" преди 12 години без нито един изстрел, не може да се върне! Няма да има присъединяване на Украйна към НАТО. Някои неща никога не се променят!!!", допълни Тръмп.

Sky News предположи, че ако срещите днес минат добре, среща на Путин, Зеленски и Тръмп може да се организира в Рим, Женева, Будапеща или Хелзинки.