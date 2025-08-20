САЩ продават оръжието за Украйна с 10% надценка

САЩ продава оръжието на европейските страни с 10% надценка, а след те го дават на Украйна, каза американският министър на финансите Скот Бесънт в отговор на въпрос на Fox News ще имат ли САЩ разходи за покриване на въздушното пространство на Украйна в рамките на гаранциите за сигурност. "Тези 10% ще покрият разходите за въздушното прикритие," смята Бесънт.

Той добави, че за да върнат САЩ дадените като помощ за Украйна по време на войната пари, войната трябва да приключи. "Ние създадохме икономическо партньорство, което щом конфликтът приключи, ще донесат значителна полза за американските данъкоплатци. Ние ще можем да си върнем тези пари. Ако Украйна постигне успех, ще спечелим и ние", каза министърът.

🇺🇸Scott Bessent reassured American taxpayers — the U.S. won’t be spending money on Ukraine



On the contrary, it will be making money💸



Trump plans to produce weapons on a massive scale and sell them to the EU with a 10% markup — and then the EU will resell them to Ukraine. pic.twitter.com/5I2rirKr6o — NEXTA (@nexta_tv) 20 август 2025 г.

Руската делегация "почти веднага" направи отстъпки по време на срещата в Аляска, разкри пък специалният пратеник Стив Уиткоф пред Fox News. "На първата среща в Аляска руснаците почти веднага направиха отстъпки. Тези отстъпки отчасти ни помогнаха да разберем дали руснаците са готови да бъдат по-сговорчиви", обясни той, без да навлиза в подробности.

Готовност

Около десет страни, включително Великобритания и Франция, са готови да изпратят войските си в Украйна след приключване на войната, съобщиха източници, запознати с въпроса, пред Bloomberg. Според тях този въпрос е бил повдигнат на среща на европейски служители на 19 август. Те са обсъдили по-специално детайлите за прехвърлянето на войски в Украйна, техния брой и потенциалните места за разполагане. Предвижда се многонационална група на първия етап да се заеме с укрепването на Военните сили на Украйна (ВСУ) и обучението на украински войници. Военните ще бъдат разположени далеч от фронтовата линия.

Планът за изпращане на чуждестранни войски в Украйна предвижда подкрепа от страна на САЩ, която ще включва обмен на разузнавателни данни, наблюдение на границите и доставка на оръжия, включително средства за противовъздушна отбрана. В следващите дни европейските служители ще се срещнат с американските си колеги, за да конкретизират плановете „за предоставяне на надеждни гаранции за сигурност и подготовка за разгръщане на сили за осигуряване на сигурността в случай на прекратяване на военните действия“, отбелязаха от правителството на Великобритания. Източник на Bloomberg уточни, че в тези преговори ще участват висшето военно командване на НАТО в Европа, както и ръководителите на отбранителните ведомства на държавите-членки на алианса.