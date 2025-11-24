Медия без
Русия отхвърли европейския план за край на войната срещу Украйна

Тръмп също намекна, че има напредък по преговорите

Днес, 18:00
Юрий Ушаков
"Кремъл е запознат с европейския мирен план, но той е неконструктивен и Русия не го харесва", заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков. Той каза, че много от точките на американския мирен план за Украйна, обсъждан в Аляска, са приемливи за Русия. Ушаков предполага, че САЩ в най-скоро време ще влязат в контакст с Русия, за да обсъдят детайли от мирния план. Засега обаче конкретни договорености няма.

Американският президент Доналд Тръмп коментира енигматично в Truth Social ситуацията с преговорите за край на войната. "Нима е истина, че в мирните преговори между Русия и Украйна има голям прогрес??? Не вярвайте, докато не видите, но е възможно нещо добро да се случва", написа той.

"Мирният план на Тръмп от 28 точки във вида, в който всички го видяха, вече не съществува. Част от точките бяха махнати, част - изменени. Нито една забележка на украинската страна не остана без реакция. Финалното решение по най-проблемните въпроси ще се вземе от двамата президенти", написа във "Фейсбук" съветникът на офиса на украинския президент Александър Бевз. Първоначалната версия на плана на практика означаваше капитулация на Украйна, а Русия получаваше не само контрол върху окупираните територии, но и пълна амнистия за военните си престъпления, както и възможност да се съвземе от икономическата криза със сваляне на санкциите.

Най-проблеми в плана са изтеглянето на Украйна от целия Донбас, дори от териториите, които руската армия вече 11 години не може да превземе и където са едни от най-укрепените украински градове като Славянск и Краматорск, както и перспективата Украйна да влезе в НАТО.

Според Bloomberg от мирния план е отпаднало предложението САЩ да получат част от печалбата от замразените руски активи. Идеята бе 100 млрд. долара от замразените активи да отидат за програми за възстановяването на Украйна, а САЩ да получат 50% от печалбата от тази операция.

"Никакъв мирен план за Украйна не може да съществува, докато не одобрим въпросите, които засягат европейските интереси и европейския суверенитет. Украинските интереси са европейските интереси, и ние искаме да гарантираме тяхното дългосрочно спазване", каза германският канцлер Фридрих Мерц пред журналисти на неформалната сбирка на лидерите на ЕС в Ангола. Той бе категоричен, че никой не трябва да принуждава Украйна да прави териториални отстъпки.

Мерц изключи и връщането на Русия в групата на водещите икономически развити демокрации Г-7, което бе една от точките в плана на Тръмп. Той уточни, че за това е нужно съгласието на всички участници, а такова няма. Освен Германия в Г-7 влизат още САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония. "От сегашните членове на Г-7 само САЩ имат готовност отново да приемат Русия в този кръг", каза Мерц. Преди дни същото мнение изрази и президентът на Франция Еманюел Макрон.

Ключови думи:

мирни преговори

Още новини по темата

