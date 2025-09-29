Телеграм Според Кийт Келог Тръмп все още не е решил дали да даде ракети Tomahawk

Американският президент Доналд Тръмп е разрешил на Украйна да нанася далекобойни удари по Русия, съобщи неговият специален пратеник Кийт Келог. "Мисля, че прочитайки всичко, което той каза, това, което казаха вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио, отговорът е да. Използвайте възможността да нанасяте удари на голямо разстояние. Никакви убежища не съществуват", каза той. Келог не уточни дали разрешението е за удари с американско оръжие. Украйна и в момента атакува нефтопреработвателни предприятия и военни обекти в дълбокия тил на Русия, използвайки украински дронове. Ако може да използва и далекобойни западни ракети, ефектът ще е много по-голям.

Досега Тръмп бе против Украйна да нанася удари със западно оръжие по руска територия.

Trump's Ukraine envoy Kellogg:



Reading what he has said, Trump allowed Ukraine to carry out long-range strikes on Russia.pic.twitter.com/2rpjmMSumX — Clash Report (@clashreport) 29 септември 2025 г.

Малко преди това вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че Украйна е поискала САЩ да й продадат ракети Tomahawk. "Ние определено разглеждаме много искания от европейците. Въпросът за Tomahawk се разглежда в момента, но последната дума е на президента Тръмп", каза той в програмата Fox News Sunday. Същото каза и Келог.

Tomahawk има обхват от 2500 км, което е повече от всички оръжия, давани досега на Украйна.

Ванс също така коментира, че руското настъпление в Украйна е забуксувало, а териториалните придвижвания са незначителни. В същото време през последните седмици руснаците отказват да участват в двустранни или тристранни срещи за мира в Украйна.

"Ние активно се стремим към мир от началото на тази администрация, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Умират много хора. А за какво? Тук те не могат да покажат нещо особено", добави Ванс.

🇺🇦🇺🇸🇷🇺 “The Russians have refused to sit down with any bilateral or trilateral meetings... The Russians have got to wake up and accept reality here.”

— JD Vance wants Russia to negotiate with Zelensky



pic.twitter.com/P7jr7Umgf8 — Lord Bebo (@MyLordBebo) 28 септември 2025 г.

Киев е предал на Вашингтон списък с необходимо въоръжение на стойност около 90 млрд. долара, каза украинският президент Володимир Зеленски. "Ние обсъдихме и съгласувахме основните моменти с президента Тръмп. Сега минаваме към практическата реализация", каза той на брифинг.

В края на септември или началото на октомври украинските представители ще пристигнат в САЩ за по-нататъшни преговори по закупуването на оръжие, както и за отделно споразумение за производство на дронове.

Белгород остана без ток

Белгород и няколко населени места останаха без ток след като украински дронове удариха топлоелектрическата централа в града. Не работят светофарите, банкоматите, някои местни жители са заседнали в асансьорите. Губернаторът на областта Вячеслав Гладков първо заяви, че прекъсването на електричеството се дължи на "метериологични условия". После призна, че е имало удар по критичната инфраструктура. По предварителни данни двама души са ранени.

Белгород ... жгут костры ,,, жить стало - веселей .. ... pic.twitter.com/eq7L6ChXcK — 🇵🇱Zły niedźwiedź🇺🇦 (@RomanKLGD) 28 септември 2025 г.

Украинските дронове атакуваха и карачевския завод "Електродетайл", където избухна пожар. Предприятието влиза в концерна "Радиоелектронни технологии". Там се разработват и произвеждат средства за радиоелектронна борба, измервателни прибори и електронни съединители.